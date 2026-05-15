Trece meses de prisión por el asalto a un hombre en un cajero de Ourense

Marcos F.S. mostró este jueves su arrepentimiento ante la jueza del Penal 2 por asaltar el 12 de abril de 2025 a un hombre que se encontraba sacando dinero en una entidad bancaria ubicada en la calle Curros Enríquez, en el centro la ciudad.

El acusado admitió que aquella tarde accedió con la cara tapada por una bolsa blanca de plástico en la zona de cajeros e intentó amedrentar al cliente con un cuchillo para que le entregase el dinero. Sin embargo, este no cedió y opuso resistencia, consiguiendo arrebatarle el cuchillo a Marcos F.S., quien fue detenido posteriormente por la Policía. Durante el forcejeo, se fracturó una de las puertas de acceso a la entidad, cuya reparación ascendió a 5.470 euros.

“Sigo en shock porque me sorprende que viniendo de Palestina o Ucrania, la primera vez que me pase algo así en mi vida sea en España”, reconoció la víctima a este periódico dos días después de los hechos. Sobre lo sucedido contó que le dijo al ladrón que no entendía bien el castellano y que no sabía que le estaba diciendo: “Me sorprendió que me atracase a mí, que soy bastante más grande que él”.

Además, confesaba que no le gustaría que fueran muy duras las consecuencias de lo ocurrido porque no sabía la situación personal que pudiese estar pasando el asaltante o su familia.

Acuerdo de conformidad

Poco más de un año después del suceso, los hechos llegaron este jueves al Penal 2 de Ourense en forma de audiencia preliminar. La Fiscalía y la defensa llegaron a un acuerdo de conformidad. El acusado admitió los hechos y fue condenado por un delito intentado de robo con violencia y uso de armas a trece meses de cárcel.

No entrará a la cárcel a cumplir la pena siempre y cuando realice tres meses de trabajos comunitarios. Los puede hacer en el centro penitenciario de Bonxe (Lugo), donde se encuentra en prisión provisional por incumplir un alejamiento.

La acusación pública tuvo en cuenta la atenuante por adicción a sustancias, ya que el acusado es una persona afectada por trastornos mentales y de comportamiento por el consumo de psicotrópicos.