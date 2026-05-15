Visitar Zara y robalizas

El escaparate del Zara Home de A Coruña trasluce la escena de dos cruceristas fisgoneando entre loza y copas de cristal subidas en un triciclo eléctrico. La conviviente no se lo creía hasta que vio la foto. No eran ancianas ni mostraban más impedimento físico que las lorzas que asomaban por los asideros, pero pasaron del muelle de cruceros a Zara sin poner un pie en la acera. La capa térmica intacta en caso de hundimiento.

La relación entre el vecindario fijo y el turista por horas es de agobio tolerable, con imágenes curiosas para el aficionado a la fotografía jubilado que dispare a la manera de Martin Parr. De momento nadie tuerce el morro por el hantavirus del Hondius que continúa en los sumarios. El crucero británico Ambition, con un brote de norovirus detectado durante el amarre en Burdeos y 1.700 personas a bordo, se saltará la escala el 16 de mayo en Ferrol y está previsto que dos días después atraque en Getxo. El alcalde ferrolano, José Manuel Rey Varela, pide prudencia para no atizar la alarma social, pero respira. Aunque se descarta que el brote de gastroenteritis asociado al norovirus tenga vínculo con el hantavirus, un británico de 90 años ya cerró antes de llegar a puerto su último viaje.

Una pieza en el Telexornal esta semana recogía las molestias que el turista de mirinda causa a placeros y clientes del mercado de abastos de Santiago, el segundo monumento más visitado después de la catedral. “Yo no sé qué le ven, será que en su tierra no habrá pescado”, respondió una gallega retranqueira a cámara. En el Obelisco de A Coruña una veintena de cruceristas del grupo “Galician Foods & Its Markets”, según anunciaba el cartel situado en la luna del autobús continuaba la ronda. Un poco tarde por la hora para llegar al pulpo en la carballeira de Santa Susana por el día de la Ascensión en Santiago después de ver la centenaria feira cabalar de Amio. Además el turista come temprano. Pueden estar de vuelta. Un crucerista guarda cola con las manos ocupadas por dos jarras de Estrella Galicia que después enseña al conductor como un trofeo. Del antebrazo de una señora cuelga una bolsa de Zara, la marca de moda más valiosa del mundo tras adelantar a Nike, que puede comprar en la tienda al lado de casa.