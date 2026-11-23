"Solo me defendí, nada más; tenía mucho miedo y temía por mi vida". Con esa breve frase en su turno de última palabra cerró este lunes su intervención ante el tribunal popular Nicusor S. (41 años), acusado por el apuñalamiento mortal de Amín Oudriss Odris en la madrugada del 29 de noviembre de 2024 en la zona de los vinos de Ourense, cuando el joven festejaba su 21 cumpleaños.

Tras escuchar los informes de conclusiones definitivas de todas las partes, la magistrada-presidenta, Ángeles Lamas, entregó a los nueve miembros del jurado el objeto del veredicto: un cuestionario de 13 preguntas que determinará si el procesado es culpable de asesinato, de homicidio o si queda absuelto por legítima defensa.

La representante del Ministerio Público, Sonia Rodríguez, abrió el turno de informes solicitando una condena por un delito de homicidio doloso sin atenuantes ni eximentes. La fiscal fue desmontando punto por punto la versión exculpatoria de Nicusor, advirtiendo al jurado de que el acusado tenía derecho a no decir la verdad. "Nos ha mentido por las contradicciones en su relato", destacó.

Frente a su testimonio de que no agredió a nadie dentro del pub Destino, en la calle Pizarro, y que en el exterior fue pateado en la cabeza por Amín, precisó que los testigos y el vídeo grabado por uno de ellos acreditan que fue Nicusor quien propinó el primer golpe dentro del local -donde su amigo Dumitru también exhibió una navaja- y que en la pelea exterior quien se subió encima de él y le pateó la cabeza fue Reda, limitándose Amín a darle un par de puñetazos.

Para la Fiscalía, el crimen no respondió a ningún impulso defensivo, sino a una "intención consciente y voluntaria de acabar con la vida de Amín". Recalcó que Nicusor se levantó del suelo y caminó unos 20 metros calle abajo -donde le esperaba Dumitru- y, lejos de marcharse pese a tener vía libre, se giró y asestó una única puñalada ascendente directa al corazón. "Carece de toda lógica acercarse a esa persona a una distancia inferior a la trayectoria de un brazo", argumentó la fiscal para descartar que la víctima le estuviera atacando con un cristal o una botella.

Subrayó que ningún testigo vio a Amín portar múltiples objetos ni un cubo de basura, que la ropa del acusado no tenía un solo corte y que las manos de la víctima estaban intactas, lo que demuestra que no rompió ningún vaso ni empuñó un cristal. Además, recordó que Nicusor huyó hasta el río Barbaña y arrojó el arma al cauce "con una mente totalmente fría" para borrar las huellas de sangre, y que los médicos forenses calificaron sus propias heridas como un mero traumatismo facial leve que solo precisó un antiséptico y un analgésico -desacreditando así la pericial de la defensa, "elaborada por un licenciado en Filología Hispánica y no por un médico"-.

"Sé que estuvo mal lo que hice", recordó la fiscal citando las propias palabras del procesado. Por su parte, la acusación particular, en nombre de la familia de Amín, elevó la calificación jurídica a asesinato al apreciar la concurrencia de "alevosía sorpresiva". El letrado David de León coincidió con la fiscal en que es "absolutamente indiferente" lo ocurrido dentro del pub, puesto que la pelea exterior ya había terminado cuando Nicusor se marchaba calle abajo mirando "de reojo" hacia atrás.

Sostuvo que Amín caminaba detrás sin obstaculizar su retirada ni portar arma alguna, y que el acusado ejecutó una auténtica "venganza" cuando se dio la vuelta de forma súbita, sacó del bolsillo una navaja no automática, la abrió con ambas manos y la clavó en el pecho de un joven totalmente indefenso que nunca había visto previamente el arma.

De León calificó de "muy llamativo" el cambio de última hora en el escrito de la defensa -que pasó de asegurar que Amín llevaba un cristal de un vaso cortado a añadir la alternativa de una botella tras conocerse que la víctima no tenía cortes en las manos- y puso el foco en la incomparecencia de Dumitru, testigo presencial y empleado del acusado que "abandona su empleo en España, desaparece y se va para Rumanía" pese a que nada se le imputaba.

En el extremo opuesto, la abogada de la defensa, Carla Vaquero, pidió la libre absolución de Nicusor al sostener que actuó en legítima defensa -o, subsidiariamente, bajo una eximente incompleta, miedo insuperable o arrebato- tras sufrir "no una pelea, sino una paliza" en la que cuatro individuos le rodearon y le propinaron hasta "18 agresiones" con pisotones en la cabeza y el abdomen.

La letrada defendió que, cuando su cliente logró zafarse y huir calle abajo, Amín lo persiguió empuñando una botella de Estrella Galicia rota o un vaso cortado -"armas de oportunidad" con idéntica potencialidad lesiva que una navaja- al grito de "te voy a rajar" y bajo la amenaza de "o tú o yo", tal y como declararon el testigo José Antonio y el DJ del local, además de escucharse en un audio difundido tras el suceso en redes sociales.

Asimismo, censuró que la Policía Nacional no acordonara la calle ni recogiera los cristales del suelo para cotejar las huellas de Amín, vulnerando así su derecho de defensa. Y recalcó que Nicusor portaba una navaja utilitaria propia de su trabajo en el sector forestal, con la que asestó una sola puñalada sin ensañamiento ni ánimo homicida. "¿Quién estaría aquí sentado si Nicusor no hubiera llevado la navaja en ese momento?", cuestionó la letrada antes de pedir al jurado que, en caso de duda, falle a favor del reo.