¿Sabe usted que los trenes en Ourense sufrieron otro episodio de incidencias?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, otro capítulo de una serie ferroviaria que acumula retrasos, averías y temporadas sin que nadie se atreva todavía a anunciar el final.
¿Sabe usted que a las puertas de las elecciones generales, ADIF se encarga de recordar los continuos problemas que sufre el servicio ferroviario? ¿Que ayer de nuevo hubo atrasos en los trenes entre Ourense y Santiago? ¿Que se produjo por una incidencia en la señalización? -que los problemas no solo afectaron a la provincia? ¿Que una avería interrumpió los convoys entre Santiago y Vigo? El cuento de nunca acabar
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