¿Sabe usted que los trenes en Ourense sufrieron otro episodio de incidencias?

¿Sabe usted que a las puertas de las elecciones generales, ADIF se encarga de recordar los continuos problemas que sufre el servicio ferroviario? ¿Que ayer de nuevo hubo atrasos en los trenes entre Ourense y Santiago? ¿Que se produjo por una incidencia en la señalización? -que los problemas no solo afectaron a la provincia? ¿Que una avería interrumpió los convoys entre Santiago y Vigo? El cuento de nunca acabar