Tres candidaturas para las fiestas de A Valenzá

El Concello de Barbadás se reunirá este 5 de febrero para definir la gestión de las próximas Fiestas de A Valenzá. El comité de valoración examinará las tres propuestas finalistas que aspiran a organizar los festejos. El teniente de alcalde, Daniel Rey, ha aclarado que “aínda que nun principio amosaron interese catro candidaturas, dúas decidiron fusionarse nunha única”.
El comité, integrado por la Policía Local, Protección Civil y personal del área de Cultura, evaluará la calidad artística de las orquestas y la capacidad de dinamización social de cada proyecto. Rey presidirá la sesión, aunque no ejercerá derecho a voto para garantizar la neutralidad de la elección, detallando que “unha vez que teñamos o resultado final, notificarémosllo aos interesados, abrirase un prazo de alegacións e, ao remate do mesmo, o resultado será publicado para coñecemento de toda a veciñanza”.
