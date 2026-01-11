Un casting en A Valenzá para la comisión de fiestas

El Concello de Barbadás ha anunciado que iniciará un proceso de selección para decidir los integrantes de la comisión de fiestas de A Valenzá “ante o interese crecente da poboación por encargarse dos festexos”, indicaba el teniente de alcalde de la localidad, Daniel Rey.

El pasado 2025 ya se habían ofrecido dos equipos para la organización de las celebraciones, y ante la previsión de que este año las candidaturas se incrementen, el gobierno municipal ha decidido nombrar una comisión que evalúe la idoneidad de las candidaturas. Este particular equipo de casting estará integrado "polo tenente alcalde coa asistencia técnica do secretario da corporación, un funcionario da Policía Local, un funcionario de Protección Civil, un traballador do departamento de Cultura e un traballador da Escola de Música”, seguía relatando Daniel Rey.

“As propostas deberán ter carácter lúdico, e contrinuir á dinamización social e á convivencia veciñal”

Este comité tendrá la responsabilidad de “avaliar as propostas presentadas, nas que se valorará a calidade artística das agrupacións musicais e a organización de actividades deportivas”, que deben tener en cuenta en todo momento el objetivo de “ter carácter lúdico, e que contribúan á dinamización social e á convivencia veciñal”, cloncluía el teniente de alcalde.

El Concello ha establecido la fecha del 31 de enero como límite para la inscripción de candidaduras. Los interesados en organizar las fiestas de San Bernabé de A Valenzá, deberán presentar un plan de celebraciones que abarquen desde el viernes 2 de junio hasta el domingo 4 -el fin de semana anterior a la celebración del patrón, el 11 de junio-, con horas límite para el comienzo y fin de las actividades en la tarde del viernes y la noche del domingo.

Dicha programación debe tener en cuenta “a instalación de baños portátiles nas verbenas e no entorno das atraccións infantís, así como dun punto violeta de información contra a violencia machista nun lugar de visibilidade preferente”, explicó Daniel Rey, teniente de alcalde de Barbadás, quien también exigirá en la planificación “que os candidatos cumpran unha serie de condicións mínimas para a festa, desde medidas de seguridade ata horarios de concertos”.

El cierre de las celebraciones será el propio jueves, 11 de junio, con el tradicional “Baile da Pataca” en la plaza do Pobo Vello.