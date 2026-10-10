Tres detenidos cuando intentaban asaltar un bar en A Carballeira con un gato de coche

Tres personas, dos mujeres y un hombre, han sido detenidas en la madrugada del pasado 7 de octubre cuando intentaban entrar por la fuerza en un local de hostelería situado en el barrio de A Carballeira. El intento de asalto fue neutralizado tras recibirse una alerta por la presencia de sospechosos forzando el acceso al establecimiento.

Al llegar al lugar, se detectó a una de las mujeres realizando labores de vigilancia en las inmediaciones del bar. A escasos metros, los otros dos implicados trataban de ocultarse tras un vehículo estacionado, equipados con guantes y diversas herramientas.

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Durante la inspección del inmueble, se localizó un gato elevador de coches anclado entre dos de los barrotes de seguridad de una ventana, con claros signos de haber sido utilizado para ceder la estructura. Los tres implicados fueron arrestados como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa y han quedado a disposición del juzgado de guardia de Ourense.