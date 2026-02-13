Tres detenidos en la operación “Filadelfia” por grafitis en vagones de tren en Ourense

La Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Ourense, ha detenido a tres hombres por la realización de grafitis y daños en vagones de Renfe, en el marco de la operación denominada “Filadelfia”.

La investigación se inició a comienzos de 2025 tras denuncias por daños materiales en la ciudad de Ourense, cuya valoración superaba los 50.000 euros, y se prolongó durante todo el año, combinando vigilancia en estaciones y talleres, análisis de imágenes y firmas (“tags”) y trabajo en el entorno digital.

El operativo culminó con la detención de un hombre en Ourense, imputado por un delito continuado de daños valorado en 12.000 euros, considerado el nexo con los otros dos detenidos, arrestados en León y Torrelavega por delitos agravados de daños valorados en 1.500 euros cada uno.

La Comisaría Provincial de Ourense mantiene un dispositivo de prevención y vigilancia en la estación intermodal, reforzado con personal de seguridad privada. Un ejemplo reciente tuvo lugar la madrugada del 6 de febrero, cuando se identificaron a cuatro individuos y se intervinieron numerosos botes de pintura en spray destinados a vandalizar vagones.