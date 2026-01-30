Cae el grafitero “Alkis” tras 21 pintadas en Xinzo de Limia

La firma “Alkis” se había convertido en una sombra por las calles de Xinzo de Limia, pero su rastro terminó finalmente en el juzgado. Tras meses de seguimiento, el Equipo Roca de la Guardia Civil y la Policía Local de Xinzo lograron dentificar y localizar al presunto responsable de haber marcado con su “tag” hasta 21 puntos diferentes del municipio.

El despliegue no fue menor: su firma apareció plasmada en siete bienes de titularidad pública y en 14 propiedades privadas, generando un malestar creciente entre los vecinos.

La situación alcanzó su punto crítico en diciembre, cuando el Concello de Xinzo decidió tomar cartas en el asunto y formalizar una denuncia ante el Instituto Armado. Los peritos municipales valoraron entonces que la limpieza y restauración de los espacios públicos dañados supondría un desembolso de 1.750 euros, una factura que no incluye los costes adicionales que cada propietario particular deberá afrontar para recuperar la fachada de sus viviendas o negocios.

Otro tag de Alkis, esta vez en la calle Dos de Mayo. | La Región

La investigación no fue sencilla, ya que requirió un análisis minucioso de la autoría y un seguimiento que llevó a los agentes fuera de los límites de la comarca de A Limia. La persistencia policial dio sus frutos el pasado 26 de enero, cuando la búsqueda culminó a más de cien kilómetros de distancia, en la localidad de Milladoiro (A Coruña). Allí, los agentes interceptaron al presunto autor: un hombre de 33 años, natural de México y vecino de Santiago de Compostela, quien supuestamente se desplazaba hasta Xinzo para realizar sus incursiones nocturnas.

Con la identificación del sospechoso, la Guardia Civil dio por concluidas las diligencias de una operación que pone de relieve la eficacia de la colaboración entre cuerpos policiales. El caso, con todas las pruebas y valoraciones de daños recabadas, ya descansa en el Tribunal de Instancia de Xinzo, donde se determinará la responsabilidad penal y civil del investigado.

Cristal firmado en la Dos de Mayo. | La Región

Amador Díaz, el regidor local, fue quien denunció en nombre del Concello. “Nun só fin de semana fixo moitísimas pintadas e nós buscamos o civismo na vila”. Bancos, paredes, cristales, fachadas aparecieron vandalizados. “Andivo de a feito, non se contivo”, añade.

“A ver o que estima a Xustiza, pero nós o que queremos é que se restitúan todos os bens públicos e privados que foron vandalizados”, apuntó. El alcalde hizo una llamada al civismo y el buen comportamiento, en especial durante este mes de Entroido, ya que “o que fan uns nunha noite, sufrímolo o resto de veciños”.