¿Sabe usted que tres reyes magos del rock viajaron de Ourense a Pontevedra?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, tres rockeros desde Ourense hasta el Amoedo Rock

¿Sabe usted que tres reyes magos del rock viajaron de Ourense a Pontevedra?
¿Sabe usted que tres reyes magos del rock viajaron de Ourense a Pontevedra?

¿Sabe usted que donde hay rock no puede faltar nunca Yosi? ¿Que rockero reconoce a rockero y este sábado tres leyendas de la música partieron de Ourense juntos a Redondela para acudir a un festival? ¿Que junto a Yosi viajaron Carlos Escobedo, de Sôber, y Alén, de Marea? ¿Que seguro que el viaje hasta el Amoedo Rock se convirtió en una oda a la música? ¿Que los viejos rockeros nunca mueren?

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