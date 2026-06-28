¿Sabe usted que tres reyes magos del rock viajaron de Ourense a Pontevedra?

¿Sabe usted que donde hay rock no puede faltar nunca Yosi? ¿Que rockero reconoce a rockero y este sábado tres leyendas de la música partieron de Ourense juntos a Redondela para acudir a un festival? ¿Que junto a Yosi viajaron Carlos Escobedo, de Sôber, y Alén, de Marea? ¿Que seguro que el viaje hasta el Amoedo Rock se convirtió en una oda a la música? ¿Que los viejos rockeros nunca mueren?