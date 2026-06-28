¿Sabe usted que tres reyes magos del rock viajaron de Ourense a Pontevedra?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, tres rockeros desde Ourense hasta el Amoedo Rock
¿Sabe usted que donde hay rock no puede faltar nunca Yosi? ¿Que rockero reconoce a rockero y este sábado tres leyendas de la música partieron de Ourense juntos a Redondela para acudir a un festival? ¿Que junto a Yosi viajaron Carlos Escobedo, de Sôber, y Alén, de Marea? ¿Que seguro que el viaje hasta el Amoedo Rock se convirtió en una oda a la música? ¿Que los viejos rockeros nunca mueren?
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