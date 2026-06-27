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¿Sabe usted que el España - Uruguay se pudo ver en pubs de Ourense?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, manga ancha en los cierres de los bares de Ourense

¿Sabe usted que el España - Uruguay se pudo ver en pubs de Ourense?
¿Sabe usted que el España - Uruguay se pudo ver en pubs de Ourense?

¿Sabe usted que vaya estampa más curiosa la de este viernes en la noche ourensana? ¿Que hubo muchos bares abriendo "de estraperlo" más allá del horario permitido para ver el partido de España? ¿Que seica hubo manga ancha con los horarios porque la ocasión lo merecía, para ver el partido de España? ¿Que incluso los pubs tuvieron que recurrir a televisar el fútbol para no perder clientela?

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