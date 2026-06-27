¿Sabe usted que el España - Uruguay se pudo ver en pubs de Ourense?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, manga ancha en los cierres de los bares de Ourense
¿Sabe usted que vaya estampa más curiosa la de este viernes en la noche ourensana? ¿Que hubo muchos bares abriendo "de estraperlo" más allá del horario permitido para ver el partido de España? ¿Que seica hubo manga ancha con los horarios porque la ocasión lo merecía, para ver el partido de España? ¿Que incluso los pubs tuvieron que recurrir a televisar el fútbol para no perder clientela?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
INGRESOS DE AURIA TV
Los dobles ingresos de Jácome, una controversia administrativa
REVISIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS
La vecina que ganó al Concello de Ourense exige el cierre de los garajes de San Antonio
Lo último
CAMPEONATO DE ESPAÑA
El Ontime juvenil, a por más
CONGRESO DEL PP CATALÁN
Feijóo acusa a Sánchez de "caudillismo" gobernando contra la voluntad del Congreso
SOLO USOS IMPRESCINDIBLES
A Gudiña advierte a sus vecinos sobre el uso del agua y avisa de posibles cortes