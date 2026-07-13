¿Sabe usted que el Tribunal de Instancia de Ourense contará con un nuevo juez el año que viene tras el anuncio del Consejo de Ministros? ¿Que esta plaza se incorporará a la Sección Civil - pasará a tener ocho magistrados en plantilla- para tratar de aliviar la carga de trabajo de esta jurisdicción? ¿Y que es el área que sufre un mayor colapso en la ciudad, ya que acumula el grueso de los litigios cotidianos de los ciudadanos?