¿Sabe usted que un trocito de los Premios Nacionales de Ingeniería Informática se viene para Ourense? ¿Que el Senado español reconocía entre los galardones los 40 años de trayectoria de Clave-I como “Empresa Ética”? ¿Que de esas cuatro décadas, 25 añitos corresponden a su delegación ourensana? ¿Y que fue una de las primeras compañías nacionales en investigar el mercado del software?