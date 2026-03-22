¿Sabe usted que un trocito de los Premios Nacionales de Ingeniería Informática se viene para Ourense?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, una delegación ourensana de Clave-I reconocida como Empresa Ética

Los Premios Nacionales de Ingeniería Informática reconocieron a una empresa ourensana.
Los Premios Nacionales de Ingeniería Informática reconocieron a una empresa ourensana. | La Región

¿Sabe usted que un trocito de los Premios Nacionales de Ingeniería Informática se viene para Ourense? ¿Que el Senado español reconocía entre los galardones los 40 años de trayectoria de Clave-I como “Empresa Ética”? ¿Que de esas cuatro décadas, 25 añitos corresponden a su delegación ourensana? ¿Y que fue una de las primeras compañías nacionales en investigar el mercado del software?

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