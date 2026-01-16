Informática ou administración, entre os novos cursos de balde da Mancomunidade de Verín
FORMACIÓN
Os interesados nas formacións da Mancomunidade obterán o certificado de profesionalidade e cobrarán polo desprazamento
A Mancomunidade de Municipios da comarca de Verín vén de abrir o prazo de inscrición para unha nova serie de cursos de balde en distintas formacións e niveis lectivos, que outorgan o certificado de profesionalidade.
Os interesados cobrarán o desprazamento ata o aulario da Mancomunidade, no camiño vello de Sousas 24, e se reúnen outros requisitos tamén poderán optar a máis axudas previstas na convocatoria.
A listaxe de cursos abarca diversos campos, e está formada por Organización de almacéns, Sistemas informáticos, Xestión administrativa, Servizos administrativos e xerais, Atención sociosanitaria, Limpeza, Xestión contable e Recursos humanos.
Inscricións
Tódolos interesados xa se poden inscribir chamando aos teléfonos 988 414 600 e 629 563 795, e as clases empezarán en abril. Para máis información, consultar a web da Mancomunidade.
