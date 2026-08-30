El reventón de una tubería provoca una fuga de agua en Rúa Pablo Iglesias A Lonia

PERÍODO DE SEQUÍA

La fuga en una tubería en A Lonia provoca una intensa fuga de agua en las inmediaciones de la plaza Plaza Pablo Iglesias, en A Lonia. Se desconocen las causas y los operarios están en la zona intentando solucionar el problema.

La Región
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Publicado: 30 ago 2026 - 16:37 Actualizado: 30 ago 2026 - 16:38
El agua inunda y llena de barro la Plaza Pablo Iglesias tras la rotura de una tubería.
El agua inunda y llena de barro la Plaza Pablo Iglesias tras la rotura de una tubería. | La Región

La rotura de una tubería en la Plaza Pablo Iglesias de A Lonia provocó una gran fuga de agua que discurrió por Rúa Pablo Iglesias pasadas las 14:00 horas de este domingo 30 de agosto. Una avería que provocó la sorpresa de los vecinos que viven y pasaban por dicha vía.

La rotura se apreciaba inicialmente en un un jardín y el caudal de agua caía calle abajo hacia la zona del Conservatorio Superior de Música de Ourense. El agua vertida creó algunos charcos con barro debido a la gran cantidad de agua brotada en escasos minutos, complicando la absorción por parte de la vegatación.

Una situación que ocurre en plena sequía por la falta de lluvia y altas temperaturas que llevó a varios concellos de la provincia a establecer restricciones para gestionar de manera responsable el consumo de agua.

Hasta la zona se desplazaron operarios para trabajar y controlar la fuga de agua que mantiene el cauce de agua discurriendo por la zona afectada y cuyas causas son desconocidas por el momento.

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