El reventón de una tubería provoca una fuga de agua en Rúa Pablo Iglesias A Lonia

El agua inunda y llena de barro la Plaza Pablo Iglesias tras la rotura de una tubería.

La rotura de una tubería en la Plaza Pablo Iglesias de A Lonia provocó una gran fuga de agua que discurrió por Rúa Pablo Iglesias pasadas las 14:00 horas de este domingo 30 de agosto. Una avería que provocó la sorpresa de los vecinos que viven y pasaban por dicha vía.

La rotura se apreciaba inicialmente en un un jardín y el caudal de agua caía calle abajo hacia la zona del Conservatorio Superior de Música de Ourense. El agua vertida creó algunos charcos con barro debido a la gran cantidad de agua brotada en escasos minutos, complicando la absorción por parte de la vegatación.

Una situación que ocurre en plena sequía por la falta de lluvia y altas temperaturas que llevó a varios concellos de la provincia a establecer restricciones para gestionar de manera responsable el consumo de agua.

Hasta la zona se desplazaron operarios para trabajar y controlar la fuga de agua que mantiene el cauce de agua discurriendo por la zona afectada y cuyas causas son desconocidas por el momento.