El túnel de O Pino recupera la circulación total la próxima semana

La circulación total en el paso inferior de la carretera N-120, a la altura del barrio de O Pino, se restablecerá por completo la próxima semana después de varios meses de obras. Así lo confirmó Eladio Santos, subdelegado del Gobierno en Ourense, tras supervisar la finalización de estos necesarios trabajos de emergencia impulsados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Las lluvias persistentes registradas el mes de febrero causaron el colapso de los muros del paso subterráneo y la aparición de grietas en el pavimento de la rampa, lo que obligó a alterar significativamente la normalidad del tráfico en la zona. El Ministerio de Transportes ha destinado 1,5 millones de euros a esta reparación de emergencia. Los trabajos consistieron en la instalación de anclajes definitivos, sistemas de drenaje, rehabilitación del firme y colocación de barandillas de seguridad para intentar garantizar la estabilidad de la estructura.

Durante su comparecencia, el subdelegado tuvo que pedir disculpas por las molestias derivadas de la alteración de la circulación rodada que han sufrido los vecinos y conductores durante este tiempo. Ante estas quejas por los problemas de tráfico, Santos optó por cargar contra la administración municipal, criticando que se echó en falta un mayor esfuerzo del Concello para buscar soluciones a la movilidad urbana del barrio de O Pino y su entorno. Esta obra se enmarca dentro de un plan estatal de 9 millones de euros para la provincia.