Afecciones al tráfico en Ourense por los dos meses de obras en la N-120 a su paso por Quiroga

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible iniciará el próximo lunes 5 de octubre las obras de emergencia para reparar los taludes de la N-120 a su paso por Quiroga (Lugo), una actuación que tendrá afecciones para los conductores que utilizan esta carretera como conexión entre Ourense y Ponferrada.

Los trabajos, con un presupuesto de 569.884 euros, se prolongarán previsiblemente hasta el 4 de diciembre y permitirán reparar los daños ocasionados en los taludes por las sucesivas borrascas registradas entre noviembre de 2025 y febrero de 2026.

Durante la primera fase será necesario cortar por completo la circulación en ambos sentidos entre los kilómetros 490,5 y 493,5 de la N-120. Posteriormente, en una segunda fase, se mantendrá cortado el carril derecho en ese mismo tramo, afectando al tráfico en sentido Ponferrada.

Desvíos para los conductores

Para garantizar la circulación durante las obras, Transportes habilitará un itinerario alternativo por la LU-933, entre los kilómetros 28,850 y 31,620. Este recorrido se utilizará en ambos sentidos durante la primera fase, cuando la N-120 permanezca completamente cerrada, y únicamente para los vehículos que circulen hacia Ponferrada durante la segunda.

La actuación contempla el saneamiento de la parte superior del talud, la retirada de la roca que se ha movilizado y de los materiales acumulados en la parte inferior del desmonte. Posteriormente se instalará una pantalla dinámica de alta energía para proteger la carretera frente a nuevos desprendimientos.

Transportes advierte de que la programación de los trabajos podrá modificarse en función de las condiciones meteorológicas.

La actuación se desarrolla en un punto de la N-120 especialmente utilizado por los conductores que se desplazan entre Ourense y la comarca de Valdeorras en dirección a la provincia de León, por lo que los cortes y desvíos previstos afectarán a los desplazamientos por este eje durante las próximas semanas.