¿Sabe usted que el mayor ilusionista de Ourense es el Arqueolóxico?

¿Sabe usted que los turistas que se pasaron estos días por la Plaza Mayor pudieron ver abierta la puerta del Arqueolóxico? ¿Que fue, sin embargo, una especie de espejismo? ¿Que todo se debía a las obras que continúan su curso con retrasos? ¿Que se pudo ver hasta a tres trabajadores con escuadra y metro tomando medidas? ¿Que esperemos que para la próxima temporada estival por esas puertas puedan entrar visitantes?

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