QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que la UFAM en Ourense vuelve ser mermada?
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que si la plantilla de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional ya se encontraba mermada todo apunta a que va a perder un miembro más? ¿Que seica uno de sus integrantes pasará a ser delegado de formación? ¿Que el sindicato Jupol ya advirtió de que está al “borde del colapso” y mientras la VioGén sigue creciendo? Vaya panorama…
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