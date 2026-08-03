¿Sabe usted que la UFAM en Ourense vuelve ser mermada?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, siguen las bajas en la UFAM de Ourense pese a las advertencias de Jupol

Comisaria de Policía Nacional en Ourense.
Comisaria de Policía Nacional en Ourense. | La Región

¿Sabe usted que si la plantilla de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional ya se encontraba mermada todo apunta a que va a perder un miembro más? ¿Que seica uno de sus integrantes pasará a ser delegado de formación? ¿Que el sindicato Jupol ya advirtió de que está al “borde del colapso” y mientras la VioGén sigue creciendo? Vaya panorama…

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats