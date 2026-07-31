Crecen los casos de VioGén en Ourense, pero faltan policías para investigarlos

Un inspector, un subinspector, dos oficiales y siete policías nacionales. Esa es la actual composición de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría de la ciudad. Sin embargo, tres de ellos se dedican en exclusiva a labores de protección de víctimas, por lo que el equipo investigador queda reducido a únicamente cinco policías.

Así lo denuncia el sindicato Jupol Ourense, que explica que esta “situación crítica” se produce en un contexto en el que los delitos de violencia contra la mujer están creciendo, especialmente las agresiones sexuales.

“En estos momentos, cuatro de los cinco policías dedicados a la investigación se encuentran de baja médica, circunstancia que ha obligado a cerrar el grupo de investigación durante el turno de tarde desde hace más de un mes, pese a mantener abiertas varias investigaciones por agresiones sexuales y otros delitos de extrema sensibilidad”, explican desde Jupol, donde definen esta situación como “insostenible”.

El periodo estival, señalan, está haciendo mella en esta unidad, ya que durante esta época solo dispone de dos efectivos para mantener el servicio, uno de ellos recién incorporado y, como tiene experiencia previa en una UFAM, se ha ofrecido voluntariamente para ayudar.

Además, el sindicato explica que la falta de personal ha obligado a que las denuncias por violencia de género, doméstica y agresiones sexuales sean asumidas por la Oficina de Denuncias, obligando a “funcionarios no especializados” a atender procedimientos especialmente complejos.

“Esta sobrecarga no solo repercute negativamente en las víctimas, que dejan de recibir la atención especializada prevista en los protocolos policiales, sino también en el conjunto de los ciudadanos que acuden a presentar cualquier otra denuncia, al incrementarse considerablemente los tiempos de espera”, indica Jupol. Mientras, asegura el sindicato, la Policía Judicial están colaborando para mantener las investigaciones abiertas.

Por todo ello, el sindicato asegura que la UFAM se encuentra “al borde del colapso” y, “ante la ausencia de soluciones efectivas”, anuncia que solicitará formalmente a las instancias superiores de la Dirección General de la Policía la adopción urgente de medidas para reforzar la plantilla de esta unidad.

Al respecto, indican que en otras plantillas las UFAM disponen de un número de efectivos superior a sus necesidades, pero en Ourense se ha producido el efecto contrario. “En 2023, la Jefatura Provincial retiró de la unidad a tres policías plenamente formados tras la resolución de un concurso específico de méritos”, apunta.

Asimismo, pedirán actualizar el catálogo de puestos de trabajo, que consideran que está “totalmente obsoleto”. “La plantilla asignada a esta unidad permanece prácticamente congelada desde 2015”, recuerda.

Protección a las víctimas

Jupol también indica que la falta de medios no solo aumenta la carga a los investigadores, también a los agentes encargados de proteger a las víctimas. En este sentido, aseguran que hay efectivos con más de cien víctimas asignadas. “ Es una carga difícilmente compatible con el seguimiento individualizado que requieren estos casos”, afirma.