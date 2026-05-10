¿Sabe usted que estas últimas semanas ha habido un importante relevo en la Comisaría de la Policía Nacional?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, los cambios en la Comisaría de la Policía Nacional en las últimas semanas
¿Sabe usted que estas últimas semanas ha habido un importante relevo en la Comisaría de la Policía Nacional? ¿Que hay quien cambia de puesto y está de vuelta? ¿Que el inspector José Manuel Araujo regresa a la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) para liderarla? ¿Y que ya estuvo en esta unidad hace años? -que de esta forma cambia la UDEF con F por la UDEV con V?
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