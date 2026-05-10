¿Sabe usted que estas últimas semanas ha habido un importante relevo en la Comisaría de la Policía Nacional? ¿Que hay quien cambia de puesto y está de vuelta? ¿Que el inspector José Manuel Araujo regresa a la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) para liderarla? ¿Y que ya estuvo en esta unidad hace años? -que de esta forma cambia la UDEF con F por la UDEV con V?