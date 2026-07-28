Urgencias del CHUO seguirá en crisis hasta 2027

La falta de médicos en las Urgencias del CHUO continuará sin una solución estructural, como mínimo, hasta el próximo año. El Consello de la Xunta aprobó ayer la convocatoria extraordinaria de 25 plazas mediante concurso de méritos, pero fija como objetivo que el proceso esté resuelto y los puestos cubiertos durante el primer semestre de 2027. Hasta entonces, el funcionamiento del servicio seguirá apoyándose en facultativos desplazados desde otras áreas sanitarias.

La oferta abarca todas las vacantes existentes y se resolverá sin fase de oposición. Para atraer profesionales y favorecer la permanencia de quienes ya conocen el servicio, la experiencia acumulada en las Urgencias del hospital ourensano puntuará el triple. El Sergas prevé publicar la convocatoria en el Diario Oficial de Galicia durante agosto.

La plantilla prevista está integrada por 50 facultativos, pero actualmente solo se encuentran ocupados 25 puestos. La Xunta reconoce que las necesidades asistenciales se están atendiendo gracias al esfuerzo de los médicos del propio complejo y al programa especial que permite incorporar profesionales de otros hospitales gallegos. Este sistema sirve para completar los turnos, aunque no sustituye la incorporación estable de especialistas.

El calendario anunciado implica prolongar durante meses una situación que los propios profesionales califican de crítica. Pilar Garzón, urgencióloga y presidenta del Colegio de Médicos de Ourense, asegura que no se les ha trasladado ninguna alternativa inmediata para sostener el servicio hasta que se resuelva el concurso. “No hay nada. No tienen más soluciones”, afirma.

“Esperar al primer semestre de 2027 es aguantar un año más así, mantenerse en una situación crítica y con una gestión disfuncional del servicio”, señala Garzón. La salida dependerá, además, de que las plazas encuentren candidato. “En caso de que no fuese así, aún se alargaría más la problemática”, avisa. El concurso proporciona una vía para reconstruir la plantilla, pero no garantiza que todas las vacantes se cubran ni modifica, por ahora, las condiciones en las que funciona el servicio.