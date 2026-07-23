El Mundial vació las Urgencias de Ourense: "Durante la final vinieron dos personas"

La final del Mundial dio un respiro a las Urgencias del CHUO, pero el lunes llegó la prórroga. El pasado domingo fueron atendidos 249 pacientes en el conjunto de las urgencias hospitalarias, una cifra que incluye las generales de adultos, las pediátricas y las ginecológicas. Supone un 17% menos que la media diaria del año, situada alrededor de las 300 asistencias. Al día siguiente, la actividad repuntó hasta las 345.

La diferencia fue todavía más visible en las urgencias de adultos. El día de la final se contabilizaron 189 pacientes, frente a una media habitual de unos 250, mientras que el lunes la cifra ascendió a 291. Beatriz Martínez, coordinadora de Urgencias del CHUO, asegura que durante la propia final apenas llegaron nuevos casos: “Durante el partido entraron dos personas. Es algo muy llamativo, pero todos los sanitarios que trabajamos en Urgencias ya sabíamos que iba a ser así”.

Este comportamiento no ha sido una situación aislada. Martínez estaba de guardia el martes 14 de julio, durante la semifinal entre España y Francia. “Desde las nueve hasta las once y media solo entraron seis personas; prácticamente no llegó nadie”, relata. La tranquilidad terminó de golpe en cuanto concluyó el encuentro: “A los cinco minutos ya entraron tres ambulancias seguidas”.

La responsable de Urgencias explica que este patrón se repite durante los grandes acontecimientos deportivos, tanto con la selección como en partidos destacados e “Cuando juegan el Madrid y el Barça, se para el mundo”, indica. Una pausa que, a su juicio, evidencia que una parte importante de las consultas pueden esperar o ser atendida en otros dispositivos sanitarios.

“Creo que el 70% de las urgencias que vemos se podría atender en un PAC”, sostiene. Entre los motivos habituales cita dolores de garganta, picaduras, catarros o molestias que se arrastran desde hace varios días. “Hay un muy mal uso de la urgencia hospitalaria y eso hace que se sobrecargue el servicio”, advierte. A su juicio, hace falta una mayor educación sanitaria para que cada paciente acuda al recurso más adecuado para su afección.

El problema, añade, no se limita a las esperas. También afecta al uso de medios como las ambulancias: “Una persona joven no puede utilizar una ambulancia porque está un poco mareada si ese vehículo es el único disponible en un concello y puede hacer falta para atender un ictus o un infarto”.

El martes la actividad volvió a cifras próximas a la media. Para Martínez, lo vivido durante los partidos del Mundial demuestra que muchas consultas podían esperar: “Si solo fueran asuntos importantes, no habría un desbalance de cien pacientes de un día para otro”. La coordinadora reclama un uso racional de los recursos para evitar que quienes realmente necesitan atención hospitalaria sufran mayores demoras y, en general, se empeore el servicio para la población.