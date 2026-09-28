La UVigo acoge 362 erasmus de los que 50 han optado por el Campus de Ourense

25 CON CURSO COMPLETO

El Campus de Ourense fue seleccionado por 50 alumnos dentro de esta iniciativa de la UVigo, frente a los 56 de Pontevedra y 256 en Vigo

Foto de familia del acto de bienvenida celebrado en la Escuela de Telecomunicación de la UVigo.
Foto de familia del acto de bienvenida celebrado en la Escuela de Telecomunicación de la UVigo.

Los alumnos extranjeros de intercambio siguen aumentando en la Universidad de Vigo. Este curso, la institución académica recibe 362 estudiantes procedentes de 35 países diferentes de Europa, América, Asia y África. Son 39 alumnos más que en las mismas fechas del curso pasado, cuando aún falta por contabilizar el alumnado que se incorporará a las aulas en el segundo cuatrimestre. De ellos, 256 eligieron facultades y escuelas de campus de Vigo, 56 optaron por Pontevedra y 50 por centros de Ourense.

Las cifras del intercambio

80 estudiantes

Italia

45 estudiantes

Polonia

37 estudiantes

Francia

Alemania

28 estudiantes

Turquía

15 estudiantes

México

12 estudiantes

Portugal

11 estudiantes

Reino Unido

9 estudiantes

Brasil

República Checa

Georgia

8 estudiantes

Corea del Sur

Argentina

7 estudiantes

Rumanía

6 estudiantes

Ucrania

5 estudiantes

Estados Unidos

4 estudiantes

Perú

3 estudiantes

Colombia

Bélgica

Eslovenia

La inmensa mayoría, 337, permanecerá en la UVigo durante el primer cuatrimestre, mientras que 25 optaron por realizar el curso completo. Los estudiantes han participado en un encuentro diseñado para darles a conocer la Universidad, favorecer que se conozcan entre ellos y ponerlos al día sobre todas las actividades que ofrece la UVigo.

Como ya es habitual, las mujeres son mayoría: 206 frente a 155 más una persona que prefirió no indicar su género. En cuanto a los países de procedencia, Italia se mantiene en primer puesto, con 80 estudiantes de esta nacionalidad, seguida por Polonia, con 45; Francia y Alemania, con 37 cada una; y Turquía, con 28.

De los 256 alumnos que eligieron Vigo, la Facultad de Filología y Traducción vuelve a ser el lugar favorito de los estudiantes de intercambio, con 73. Le sigue de cerca la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, con 70. El resto se distribuye entre la Escuela de Ingeniería Industrial (40), la Facultad de Ciencias Jurídicas (23), Telecomunicaciones (15), Minas (9), la Facultad de Comercio (9), Ciencias del Mar (8), Biología (6), Química (2) y la escuela de Magisterio (1).

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