La UVigo acoge 362 erasmus de los que 50 han optado por el Campus de Ourense
25 CON CURSO COMPLETO
El Campus de Ourense fue seleccionado por 50 alumnos dentro de esta iniciativa de la UVigo, frente a los 56 de Pontevedra y 256 en Vigo
Los alumnos extranjeros de intercambio siguen aumentando en la Universidad de Vigo. Este curso, la institución académica recibe 362 estudiantes procedentes de 35 países diferentes de Europa, América, Asia y África. Son 39 alumnos más que en las mismas fechas del curso pasado, cuando aún falta por contabilizar el alumnado que se incorporará a las aulas en el segundo cuatrimestre. De ellos, 256 eligieron facultades y escuelas de campus de Vigo, 56 optaron por Pontevedra y 50 por centros de Ourense.
Las cifras del intercambio
80 estudiantes
Italia
45 estudiantes
Polonia
37 estudiantes
Francia
Alemania
28 estudiantes
Turquía
15 estudiantes
México
12 estudiantes
Portugal
11 estudiantes
Reino Unido
9 estudiantes
Brasil
República Checa
Georgia
8 estudiantes
Corea del Sur
Argentina
7 estudiantes
Rumanía
6 estudiantes
Ucrania
5 estudiantes
Estados Unidos
4 estudiantes
Perú
3 estudiantes
Colombia
Bélgica
Eslovenia
La inmensa mayoría, 337, permanecerá en la UVigo durante el primer cuatrimestre, mientras que 25 optaron por realizar el curso completo. Los estudiantes han participado en un encuentro diseñado para darles a conocer la Universidad, favorecer que se conozcan entre ellos y ponerlos al día sobre todas las actividades que ofrece la UVigo.
Como ya es habitual, las mujeres son mayoría: 206 frente a 155 más una persona que prefirió no indicar su género. En cuanto a los países de procedencia, Italia se mantiene en primer puesto, con 80 estudiantes de esta nacionalidad, seguida por Polonia, con 45; Francia y Alemania, con 37 cada una; y Turquía, con 28.
De los 256 alumnos que eligieron Vigo, la Facultad de Filología y Traducción vuelve a ser el lugar favorito de los estudiantes de intercambio, con 73. Le sigue de cerca la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, con 70. El resto se distribuye entre la Escuela de Ingeniería Industrial (40), la Facultad de Ciencias Jurídicas (23), Telecomunicaciones (15), Minas (9), la Facultad de Comercio (9), Ciencias del Mar (8), Biología (6), Química (2) y la escuela de Magisterio (1).
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