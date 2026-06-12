UVigo, Coren y Sertogal llevan la digitalización a las granjas de Ourense

El campus de Ourense acogió este jueves el lanzamiento de su primera Unidad Mixta de Investigación (UMI), Sostenave (Estrategias integrales para la mejora de la sostenibilidad y de la calidad en la avicultura de carne). Se trata de una iniciativa en la que participan de forma conjunta la Universidad de Vigo, Coren y Sertogal, con el objetivo de incorporar tecnologías digitales avanzadas a las granjas para optimizar los procesos productivos.

Liderada desde Ourense, cuenta con la participación del Instituto de Agroecología y Alimentación, del Instituto de Física, Computación y Ciencia Aeroespacial y del Campus Auga. Dispone de un presupuesto total de casi 4,4 millones de euros (1,8 millones provienen de la Agencia Gallega de Innovación (GAIN) y el resto cuenta con cofinanciación de fondos europeos FEDER).

Durante la presentación, el rector en funciones de la UVigo, Manuel Reigosa, destacó la “potencialidad” del campus de Ourense, recordando que la universidad es la 17ª del mundo en Ciencia y Tecnología de los Alimentos según el ranking de Shanghái. Reigosa valoró a los dos institutos implicados en el proyecto, afirmando que “son muy buenos y tienen un potencial tremendo para contribuir a construir país”. Además, destacó que el proyecto “encaja muy bien con las capacidades que tiene el campus” e impulsará la colaboración con las empresas para desarrollar el entorno.

Por su parte, Carmen Cotelo, directora de la Agencia Gallega de Innovación, explicó que esta iniciativa “permite hacer transferencia de lo que se hace en el campus a la vez que se cubren las necesidades de las empresas”. Indicó que esta unidad es una de las diez beneficiarias de la última convocatoria de la Xunta de Galicia para este fin, siendo la que cuenta con mayor presupuesto.

Sidonia Martínez, profesora de la Facultad de Ciencias y coordinadora de la UMI Sostenave, fue la encargada de presentar sus características. Su labor principal consiste en investigar y trasladar a la explotación industrial soluciones para naves de producción avícola que sean más eficientes en el consumo energético, estén mejor adaptadas al bienestar de las aves y cuenten con una huella ambiental verificable y reducida.

Participarán en el proyecto 58 investigadores, a los que se suman 27 personas a través de colaboraciones en otras líneas. Con esta colaboración público-privada, la UMI Sostenave persigue abordar de manera integral los principales retos del sector, desde la nutrición y el manejo en la granja hasta el procesado y la valorización de subproductos, incorporando la economía circular, la eficiencia energética y las tecnologías digitales avanzadas.