UVigo y Coren se unen para la digitalización de granjas

Este martes se anunció en Ourense la creación de Sostenave, una nueva unidad mixta de investigación de la Universidad de Vigo, Coren y Sertogal, financiada por la Xunta de Galicia con 1,8 millones de euros. Su objetivo será incorporar tecnologías digitales avanzadas a las granjas y optimizar procesos productivos para contribuir a la sostenibilidad y calidad de la avicultura de carne gallega.

El anuncio se hizo durante una visita a la planta del grupo Coren en Ourense por parte del conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, acompañado por la directora general de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo; por el vicerrector del campus de Ourense, Francisco Javier Rodríguez; por la vicerrectora de Investigación, Transferencia e Innovación de la Universidad de Vigo, Belén Rubio; por el director de Sertogal, Sergio Rodríguez; y por el consejero y controller del Grupo Coren, Alberto Requejo.

El conselleiro destacó el avance en el campo de la I+D+i que suponen las alianzas entre empresas y universidades gallegas, situando la ciencia y la investigación hechas en Galicia a la vanguardia. Igualmente, subrayó la contribución de la línea de ayudas a unidades mixtas de investigación para impulsar la transferencia de conocimiento desde los centros de I+D al tejido empresarial y mejorar la competitividad de las empresas gallegas, así como para desarrollar las capacidades de los organismos de investigación.

A esta nueva unidad también se refirió Manuel Reigosa, rector de la Universidade de Vigo, en el informe que ayer presentó al Consejo de Gobierno de la institución académica. De ella destacó que será una herramienta que ayudará al desarrollo del Campus Auga, al tiempo que indicó “que será muy positivo para su evaluación”. Además de poner en valor la importancia de la aportación económica que supone esta unidad, Reigosa apuntó que “aún más importante es la alianza con Coren” y señaló que “considero un orgullo que piensen en la UVigo como un socio”, algo que, dijo, fortalecerá el campus de Ourense.

La iniciativa tiene un presupuesto total de unos 4,4 millones de euros y estará liderada desde la Universidad de Vigo y contará con los conocimientos de Sertogal, peme ourensana especializada en digitalización. Pretende impactar directamente en la competitividad y resiliencia del sector agroalimentario gallego, contribuyendo a su descarbonización, al uso eficiente de los recursos y a la oferta de alimentos más seguros, saludables y de alto valor añadido.