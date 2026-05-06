La UVigo pasa por las urnas: más de un 70% de participación del profesorado, frente a un 10% del alumnado

La Universidad de Vigo vive este miércoles su jornada electoral, para decidir quién asumirá el rectorado de la institución durante los próximos seis años. Un total de 21.226 miembros de la comunidad universitaria estaban llamados a pasar por las urnas en las 27 mesas electorales repartidas por los tres campus (8 de ellas en Ourense, donde fueron convocadas más de 5.000 personas).

Belén Rubio, candidata por la agrupación H2040 y actual vicerrectora de Investigación, fue la primera en depositar su voto. Lo hizo en la Facultad de Ciencias del Mar poco después de la apertura de las urnas a las 10:00 horas, acompañada por el actual rector, Manuel Reigosa. Rubio se mostró “muy satisfecha” con el desarrollo de estas dos semanas de campaña y expresó su confianza en el criterio de los votantes para decidir el futuro de la universidad. Apuntó además que pasaría el resto del día recogiendo su despacho de vicerrectora, ya que pase lo que pase se despide de ese cargo.

Jacobo Porteiro, candidato de ConSenso, decidió vivir la jornada a pie de urna, ejerciendo como interventor en la Escuela de Ingeniería Industrial, con el objetivo de pasar el día “como un miembro más del equipo”. En este sentido, ha pospuesto su voto hasta escasos minutos antes del cierre de las urnas, fijado a las 18:00 horas, y ha asegurado sentirse “muy ilusionado y preparado para cualquier resultado”.

Por su parte, Carmen García Mateo, aspirante por Nós-Universidade, aprovechó un descanso entre sus clases para votar poco antes de las 11:00 horas en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones. Tras dos intensas semanas de campaña, describió la jornada como “un día de alegría que llevábamos mucho tiempo esperando”. García Mateo pasó el resto del día impartiendo sus cuatro horas de docencia para, posteriormente, aguardar los resultados “con mucha tranquilidad y serenidad”.

El primer avance de participación confirmó que casi un 70 % (69,09 %) del personal PTXAS (personal técnico, de gestión y de administración de servicios), de un total de 757 personas, ya había votado. Por su parte, de los 990 PDI-A (profesorado con vinculación permanente) con derecho a voto, lo había hecho antes de las 14:00 horas un 55,66 %. El PDI-B (otro personal docente e investigador), con 1.157 miembros, alcanzó un 35,44 % de participación, mientras que el sector del estudiantado, con 18.274 integrantes, no superó el 6,62 %.

En Ourense

En el campus de Ourense, estaban llamadas a votar 5.758 personas (5.119 alumnos, 537 PDI y 102 PTXAS). Entre ellas figuran los candidatos propuestos por cada candidatura para el vicerrectorado del campus: Francisco Javier Rodríguez Rajo, por Belén Rubio-H2040; Elena Rivo, por Jacobo Porteiro-ConSenso; y Montserrat Cruz, por Carmen García Mateo-Nós Universidade.

Francisco Javier Rodríguez Rajo, candidato al vicerrectorado de Ourense junto a Belén Rubio, votó a primera hora de la mañana en la Facultad de Ciencias. “Deseamos que participe muchísima gente, que la mayoría de la comunidad universitaria exprese su opinión votando y que gane la mejor opción”, apuntó.

En la misma línea se expresó Elena Rivo, aspirante a vicerrectora junto a Jacobo Porteiro, quien puso en valor el intenso trabajo de estos meses para dar a conocer las propuestas. En su caso no ejerció el voto hasta el cierre de las urnas, pero estuvo en primera línea toda la jornada.

Por su parte, Montserrat Cruz, aspirante a vicerrectora con Carmen García Mateo, señaló al inicio del día que la jornada electoral “se presenta interesante, más interesante que nunca” y añadió que “son unas elecciones muy democráticas porque al haber tres candidatos, los tres buenos candidatos, la Universidad de Vigo sale ganando”. También destacó su satisfacción por el trabajo realizado y el esfuerzo llevado a cabo durante la campaña.