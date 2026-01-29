La UVigo entrega más de 200 premios al esfuerzo

La Universidad de Vigo celebró este miércoles la festividad de Santo Tomás de Aquino (patrón de las universidades) con la entrega de más de 200 distinciones académicas a estudiantes e investigadores, como reconocimiento a su talento, compromiso y esfuerzo. “Como reitor síntome moi orgulloso polo que facemos”, subrayó el rector, Manuel Reigosa, en su último discurso de Santo Tomás, en el que reivindicó el carácter público de una institución que está al servicio de la sociedad.

Egresados que finalizaron sus estudios el último curso, bien sea de grado o de doctorado, y alumnos que iniciaron en septiembre su formación académica en la institución fueron los protagonistas de la jornada. Se entregaron en total 218 galardones, la mayor cifra de la historia de la UVigo. De ellos, 19 se corresponden con premios extraordinarios de doctorado; 53 con premios extraordinarios de grado; 140 son premios a la excelencia académica a los estudiantes con los mejores expedientes de nuevo ingreso (105 de grado y 35 de máster), y seis son Premios Egeria a la inclusión de la perspectiva de género en los trabajos de fin de grado, máster y tesis.

Nazaret Blanco.

Nazaret Blanco Pardo, profesora ayudante doctora en la Facultad de Educación y Trabajo Social, fue la principal representante del campus de Ourense y una de las grandes protagonistas de la jornada. Además de recoger uno de los Premios extraordinarios de doctorado, su tesis fue también reconocida como Premio Egeria 2025. “Para min é unha inmensa honra recoller ambos os dous premios”, explicó Blanco, haciendo hincapié en que se trata de un reconocimiento a toda su trayectoria académica, “algo moi importante para min e que me fai moitísima ilusión”.

En su tesis analizó las actitudes hacia la violencia escolar y de género en adolescentes, incluyendo los comportamientos de bullying y violencia contra personas trans y de género diverso. “Os principais resultados amosáronnos que as violencias LGTBI e as violencias cara as mulleres están claramente interrelacionadas e, polo tanto, hai que previlas de forma conxunta”, explica la investigadora, a lo que añadió que también se mostró que los chicos presentan más perjuicios sexistas, racistas y mayor tolerancia a la violencia, siendo también los que más perpetran bullying.