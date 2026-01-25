La UVigo unirá en máster humanidades y tecnología

El campus de Ourense ha sido el escenario de la primera reunión presencial del proyecto “Interwined”, una iniciativa liderada desde la Universidad de Vigo que conecta a instituciones académicas de seis países diferentes. Su objetivo principal es diseñar un pionero máster internacional conjunto que entrelace las humanidades y la tecnología de forma interdisciplinar.

Financiado por la convocatoria Erasmus Mundus del programa Erasmus+ de la Unión Europea, el proyecto se desarrollará hasta enero de 2027. Además de la UVigo, participan universidades de Polonia, Lituania, Grecia, Turquía y Egipto. Martín López Nores, investigador principal, destaca que la idea nació en Vigo y se expandió a través de la alianza europea ATHENA, sumando socios estratégicos que permitirán, por ejemplo, realizar prácticas en el Gran Museo Egipcio dentro de la especialización en Patrimonio Cultural Digital.

La meta es consolidar una oferta formativa que integre tecnología, artes y ciencias sociales para formar profesionales capaces de evaluar críticamente la tecnología digital con ética. La interdisciplinariedad se presenta como la clave para afrontar los complejos retos actuales de Europa. Durante el encuentro en Ourense, celebrado esta semana, los socios avanzaron en la estructura del currículo y la movilidad internacional.