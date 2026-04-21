Rivo, Rajo y Cruz: camino a la gestión del Campus de Ourense

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La campaña electoral para renovar el rectorado de la Universidad de Vigo empezó este lunes con la presentación de las tres candidaturas, que se enfrentarán el próximo 6 de mayo en las urnas. Cada uno de los aspirantes escogió un campus diferente. Carmen García Mateo (Nós Universidade) inició en Vigo su carrera al rectorado reivindicando una “Universidad máis próxima”, apostando por “gobernar fóra dos despachos” y con contacto directo con la comunidad universitaria.
Por su parte, Jacobo Porteiro (ConSenso) arrancó la campaña en Pontevedra proponiendo una “Universidad áxil e intelixente” en la que se potencia ”a vida no campus” y exista un reconocimiento al trabajo docente. Ourense fue el lugar elegido por Belen Rubio (H2040) para exponer sus líneas, destacando su apuesta para una mayor “desconcentración e autonomía dos campus”.
Cada uno de los tres equipos está compuesto por múltiples aspirantes a diversos vicerrectorados. En lo que se refiere al Ourense, los tres candidatos cuentan con experiencia en gestión y cada uno de ellos confía en poder ayudar a que el Campus siga creciendo y expandiendo sus fronteras.
Elena Rivo (ConSenso), vuelve a presentarse al cargo que ya ejerció antes de su paso por la política autonómica. Además, fue decana de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, al igual que otra de las candidatas, Montserrat Cruz (Nós Universidade). Mientras, Javier Rodríguez Rajo (H2040) es el actual vicerrector y espera poder mantener el puesto para consolidar su proyecto.
Estos tres docentes e investigadores del Campus han querido analizar los retos que tendrían por delante, en caso de salir elegidos.
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