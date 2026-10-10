La UVigo reclama una mejor gestión del agua en Ourense

El VI Congreso Internacional Campus Auga cierra sus puertas tras una segunda jornada donde el tratamiento de los sistemas hidráulicos fue el tema principal. En la mesa redonda que abrió la jornada, y que llevaba por título “Cambio climático, urbanismo e planificación territorial na xestión da auga e dos recursos naturais”, se plantearon los grandes problemas que presentan las masas de agua ourensanas. Estas son una planificación urbanística mal estructurada, desconocimiento de la población sobre la importancia del agua y una falta de reutilización del agua

Sobre la mala planificación, Javier Prego Martínez, responsable del departamento de I+D+i en Extraco, revelaba un problema sorprendente: “El subsuelo de Ourense no está completamente mapeado, esto hace que el potencial termal de la ciudad no esté aprovechado al 100%. En ocasiones se aprueban obras cerca de As Burgas sin saber si van a aferctar a las termas”, explicó Prego. Para Enrique Peña González, catedrático en la Universidad de A Coruña, esta mala gestión es un problema que viene del siglo pasado, lo cual ha provocado crisis recurrentes. “En los años 60, 70 u 80 se realizó una planificación urbanística mala, lo que ha provocado inundaciones sistemáticas en las orillas del Miño. Actualmente, estas inundaciones se asumen como algo inevitable, pero esto se puede cambiar aunque es difícil”, argumentó el catedrático. Este punto finalizó con la intervención de Jorge López Rebollo, investigador de Ingeniería Cartográfica y del Terreno, quien explicaba cómo paliar estos desbordamientos. “Hay que crear infraestructuras que canalicen las inundaciones o espacios verdes que puedan aprovechar este caudal desbordado son vitales”, concluyó el investigador.

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Desperdicio del agua

Los dos siguientes puntos de debate fueron el desperdicio del agua, algo que viene provocado por una población que no pone en valor este recurso como merece. “Como el agua cae del cielo parece que no le damos importancia. El ciudadano gallego, sobre todo el del mundo urbano, está acostumbrado a vivir con una abundancia de agua. Hay que cambiar la mentalidad”, señaló Peña.

La raíz del problema fue identificada por todos los ponentes con una palabra, dejadez. Es esta dejadez la que lleva a aprobar obras cerca de As Burgas sin tener un mapa de aguas subterráneas, es esta dejadez la que lleva a ignorar las advertencias de los expertos sobre el preocupante estado del nivel de agua de los embalses ourensanos y es esta dejadez la que lleva a asumir las inundaciones como inevitables, rechazando la idea de construir infraestructuras verdes para canalizar estas inundaciones.