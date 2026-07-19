Vacaciones ¿con suerte?: Arranca la venta de Lotería de Navidad en Ourense

Hace poco más de una semana que Loterías del Estado repartía entre las distintas administraciones los boletos correspondientes al sorteo de Navidad de este año. Una oportunidad de tentar a la suerte que más de un turista estaba esperando y, según apunta David Álvarez, de la administración Mirlo Blanco, en la avenida de As Caldas, "el ritmo de ventas está siendo prácticamente como otros años. En verano, sobre todo se vende a turistas y comisiones de fiestas, porque el cliente de casa espera a estar más cerca de la Navidad para escoger su número".

Sin antojos

Otra de las curiosidades de estas ventas estivales es que "el turista no tiene antojos del número del día de la boda o su fecha de nacimiento; suele coger el número que tú le das, confían en la mano del lotero y te dicen que lo escojas tú", explica Luis Enrique Carballeda, de La Suerte de Ervedelo.

"Ya se empiezan a ver los primeros turistas comprando lotería. Estos últimos años nos ha acompañado la suerte, llevamos cuatro años dando premios en Navidad, y eso también se nota. La verdad es que ya venía la gente preguntando por la Lotería de Navidad", indica este lotero, que comparte negocio con otros dos hermanos.

"Es cierto que nos llaman los hermanos de la suerte. Tengo otro en Vigo y un tercero en Xinzo, todos con administración, y en los últimos años hemos repartido varios premios de Navidad, de ahí el nombre", confirma Enrique.

En cuanto a los números más demandados, "ya se sabe, los terminados en 5 y 7, y también las terminaciones en 15, 69 y 26 este año por el 2026".

Otro de los movimientos más importantes es la venta a los bares, porque "en verano viene mucha gente de fuera y compra lotería para repartir entre familiares y amigos en Madrid, Barcelona o donde residen", añade Enrique Carballeda.

Nacho Muguerza, de la administración número 8, en el centro de Ourense, señala que "acaba de llegar, así que, de momento, llevamos como 10 décimos vendidos; eso sí, cogen lo que tú les des. Entienden que la suerte puede estar en cualquier número".

Junto a los turistas, las comisiones de fiestas son otro de los compradores habituales de lotería de Navidad durante los meses de verano. "Después, ya en septiembre, es el momento de los colegios, para sufragar las excursiones", apunta David Álvarez.

Todos esperan ese toque de la diosa Fortuna que, quién sabe, puede empezar a repartirse ya este verano en Ourense.