El pago de ‘El Gordo’ de Villamanín comienza este martes tras cerrar el registro de papeletas

Los agraciados con ‘El Gordo’ de la Lotería de Navidad vendido por la Comisión de Fiestas de Villamanín (León) podrán comenzar a cobrar sus premios desde este martes 24 de marzo en una oficina de Abanca.

El pago se realizará en la sucursal situada en la plaza Cortes Leonesas, una vez finalizado el proceso de registro de papeletas, que concluyó el pasado 22 de marzo.

Casi todas las papeletas registradas

De las 450 papeletas vendidas, se han registrado 447 dentro del plazo establecido. De estas, 441 han aceptado el convenio fijado por la comisión organizadora, mientras que seis lo han rechazado.

Las tres papeletas no registradas han quedado fuera del proceso, lo que ha permitido redistribuir su importe entre las restantes. Esta circunstancia supondrá un incremento aproximado de 396 euros por papeleta para los participantes que sí completaron el trámite.

Aviso de seguridad y transparencia

Por motivos de seguridad, se ha advertido a los premiados de que no faciliten datos personales o bancarios por teléfono, incluso si la llamada aparenta proceder del despacho legal, ya que este ya dispone de la información necesaria.

Una vez finalicen los pagos, la organización hará públicos todos los ingresos y gastos. En caso de existir un excedente, se repartirá entre los participantes; si hubiera déficit, será asumido por la propia comisión.

La asociación ha destacado el alto grado de participación y agradecido la colaboración de los vecinos, subrayando que el proceso se ha desarrollado sin incidencias importantes y con un fuerte componente de apoyo mutuo entre las familias del municipio.