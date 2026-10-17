Vacuna combinada contra la gripe y el covid para mayores de 65 años de Ourense: cómo participar

Los hospitales públicos de Ourense se suman desde este sábado al ensayo clínico Combogal, destinado a evaluar la eficacia de una vacuna combinada contra la gripe y la covid entre la población mayor de 65 años. La iniciativa, impulsada por la Xunta de Galicia, se desarrollará durante cinco fines de semana consecutivos en los 14 hospitales públicos gallegos.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha supervisado este 17 de octubre el inicio del estudio en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, acompañado por responsables sanitarios y el investigador principal del proyecto, Federico Martinón.

La investigación, desarrollada conjuntamente por Galicia y Dinamarca, pretende determinar si la administración de una única vacuna frente a ambas enfermedades mejora la protección de los mayores y contribuye a reducir las hospitalizaciones provocadas por estas infecciones respiratorias.

Cómo participar en el ensayo en Ourense

La Consellería de Sanidade está enviando mensajes SMS informativos a unas 730.000 personas mayores de 65 años para facilitar su incorporación voluntaria al estudio.

Los interesados podrán reservar cita a través de la aplicación Sergas Móbil o llamando al teléfono gratuito 900 842 217, disponible de 10:00 a 20:00 horas.

Las citas estarán disponibles desde este fin de semana y durante cinco fines de semana consecutivos en los hospitales públicos participantes, incluidos los de la provincia de Ourense.

Además, por primera vez en Galicia en un estudio de estas características, el consentimiento informado podrá firmarse electrónicamente, simplificando los trámites para los participantes.

Una vacuna frente a dos inyecciones

El ensayo dividirá aleatoriamente a los participantes en dos grupos. La mitad recibirá una vacuna combinada contra la gripe y la covid, mientras que la otra mitad será inmunizada con las dos vacunas por separado.

Desde Sanidade aclaran que la vacuna combinada ya ha sido probada y autorizada para su administración. El objetivo del estudio no es comprobar su seguridad inicial, sino evaluar qué estrategia de vacunación ofrece mejores resultados para prevenir hospitalizaciones.

La Xunta considera que simplificar el proceso podría ayudar a mantener las tasas de vacunación, reducir el cansancio asociado a las sucesivas campañas y mejorar la aceptación de la inmunización contra la covid.