El vecino de O Posío que se cayó al patio de luces desde un séptimo piso continúa en estado crítico: “O golpe foi forte, había moito sangue"

Un hombre de 58 años resultó herido grave este sábado tras caer desde un séptimo piso al patio de luces del edificio número 1 de la calle Coruña, en la zona de O Posío. Según fuentes de la Policía Nacional, el origen del suceso fue “puramente accidental”, consecuencia de “una mala decisión”. Algunas fuentes apuntan a que intentaba pasar de un piso a otro, debido a que había perdido unas llaves; otros señalan que estaba limpiando los cristales.

El accidente se produjo en torno al mediodía (el 112 recibió el aviso a las 12,20 horas). El hijo del afectado fue quien contactó con los servicios de emergencias para solicitar auxilio y alertar de que su padre se había precipitado desde esa séptima planta hasta el patio interior, situado a la altura del primer piso. Durante la caída, el cuerpo fue golpeando y rompiendo los tendales instalados en las ventanas de las viviendas inferiores.

Al llegar a la parte baja, impactó contra el muro que separa las dos terrazas existentes en esa primera altura, ambas de un tamaño reducido de apenas un par de metros, y rompió algunos bloques de vidrio de esa estructura de separación.

La dueña del piso donde cayó el hombre no llegó a ver el incidente y, aunque sí percibió el golpe, no tuvo conocimiento del suceso hasta que llamaron a su puerta. “Viñeron o fillo e a muller a petarme á porta para que lles deixase pasar á terraza, non podían chegar a el doutra forma”, explica y reconoce que la escena era impactante. “O golpe foi forte, había moito sangue. Eu quedei dentro, non quixen velo porque me poño moi nerviosa”, relata.

En este sentido, la señora celebra haber estado en casa para poder facilitar el rescate. “Ía saír co meu marido, pero ao final quedei na casa. Se non chego a estar, terían que ter tirado abaixo a porta, porque dende o piso do lado non podían sacalo”, incide.

Dispositivo de emergencias

Tras acceder a la vivienda de la primera planta, en un primer momento los servicios sanitarios de urgencia atendieron al hombre en la misma terraza en la que había caído antes de poder proceder a su evacuación. Como consecuencia del impacto desde una altura equivalente a seis pisos, el afectado presentaba diversos traumatismos de consideración y múltiples fracturas.

El equipo médico desplazado logró estabilizarlo en el lugar de los hechos, aunque tuvo que sedarlo antes de trasladarlo en ambulancia al CHUO en estado crítico para recibir atención médica especializada tras el accidente. Los bomberos se vieron obligados a acudir hasta el punto con su propia camilla para conducir a la persona herida hasta donde esperaba la dotación sanitaria, debido a la estrechez del paso hacia el patio de luces.

Entre los medios desplazados hasta el lugar participaron también varias patrullas de la Policía Local de Ourense, cuyos agentes se encargaron de regular y controlar el tráfico en la vía durante todo el desarrollo del operativo para facilitar el acceso y el estacionamiento de la ambulancia y los vehículos oficiales.

Por su parte, efectivos de la Policía Nacional acudieron igualmente al lugar para hacerse cargo de las diligencias de investigación y esclarecer las circunstancias exactas de la caída, confirmando después el carácter fortuito de lo sucedido.