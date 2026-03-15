¿Sabe usted que los vecinos de la avenida de Portugal ya no aguantan más?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la reunión de vecinos y comerciantes de Avenida Portugal para reclamar que se retomen las obras
¿Sabe usted que los vecinos de la avenida de Portugal ya no aguantan más? ¿Que van a pasar a la acción ante la parálisis total? ¿Que este lunes se reunirán tanto residentes como comerciantes para reclamar que se retomen las obras? ¿Que el encuentro tendrá lugar en el Café Brooklyn, en el número 109 de la calle, a las ocho de la tarde? ¿Y que parece que solo la presión popular pude hacer que los que tienen que moverse lo hagan?
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