Los vecinos ayudan a detener a un hombre por arrancar unas cadenas del cuello a una mujer en O Vinteún

La Policía Nacional ha detenido en Ourense a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia cometido en una calle del barrio de O Vinteún. Los hechos ocurrieron cuando una mujer caminaba por la calle y un individuo se acercó por detrás. Entonces, la agarró fuertemente por el cuello para arrebatarle de forma violenta las cadenas que llevaba.

La víctima sufrió lesiones leves como consecuencia del forcejeo. Tras lo ocurrido, comenzó a gritar y pedir ayuda, lo que alertó a varios viandantes que acudieron en su auxilio.

Los ciudadanos consiguieron retener al presunto autor hasta la llegada de una dotación de la Policía Nacional, que procedió a su detención. Durante la intervención, los agentes localizaron oculta entre la ropa del arrestado una de las cadenas que, presuntamente, había sido sustraída a la mujer.

Una vez finalizadas las diligencias policiales por un presunto delito de robo con violencia, el detenido fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia. La autoridad judicial decretó su ingreso en prisión.