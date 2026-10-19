Vecinos del barrio ourensano de O Vinteún se quejan de las expropiaciones

Afectados por los Proyectos de Interés Autonómico (PIA) de toda Galicia se manifestaron este fin de semana en Santiago de Compostela para frenar lo que consideran un despojo injustificado de sus hogares. Entre los asistentes destacó una representación de Ourense, de la zona de Os Coiñás (en el entorno de O Vinteún).

Los vecinos viven inmersos en una “angustia grande” tras dos años en el limbo por el anuncio del PIA Escorial-Vinteún, promovido por el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS). Este plan, que ya recibió luz verde ambiental de la Xunta, expropiará un ámbito de más de 16 hectáreas delimitado por las carreteras N-525 y N-544 para construir más de 1.600 viviendas.

“No estamos en contra de que se haga vivienda pública, pero la manera de proceder con un PIA, que es algo extraordinario, se ha tomado como algo ordinario”, relata Rebeca González, una de las afectadas ourensanas. Aunque el proyecto oficial contempla que la mayoría de los pisos sean de protección pública y proyecta una gran zona verde junto al regato de Cudeiro, los vecinos destacan que también se recalifica para propiedad privada y bajos comerciales.

“Falta de comunicación”

El foco de indignación es la “total falta de comunicación” institucional y la baja compensación económica por las expropiaciones. González subraya que la administración tasará sus propiedades y fincas como suelo rural para luego urbanizar. “A gente a la que le tiran su casa le ofrecen 10 euros el metro cuadrado, y luego ofertan terrenos a 200 euros”, lamenta la portavoz.