¿Sabe usted que los vecinos de Mende son tan bookfriendly como petfriendly?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, perros y libros bien atendidos por los vecinos de Mende
¿Sabe usted que los vecinos de Mende son tan bookfriendly como petfriendly? ¿Que han creado una minibiblioteca al aire libre para donar e intercambiar libros? ¿Que tampoco se han olvidado de los compañeros peludos y les han puesto un bebedero para cuando dan sus paseos por la zona? ¿Y que gestos como estos nos recuerdan lo que significa hacer comunidad?
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