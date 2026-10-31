Los vecinos se quejan por el abandono del cementerio de San Francisco en el Día de Todos los Santos: "Acordámonos dos mortos hoxe"

El Día de Todos los Santos es una de las jornadas de mayor actividad en los camposantos de Ourense. Los familiares se acercan en la víspera de este 1 de noviembre para limpiar las tumbas y prepararlas para un episodio de homenaje, recuerdo a sus difuntos y allegar flores para honrar su memoria. Sin embargo, en el cementerio de San Francisco, una de las principales referencias funerarias de la ciudad, algunos visitantes se han encontrado con dificultades para realizar incluso las tareas más habituales, como conseguir agua para adecentar los sepulcros.

Las quejas se centran en el estado de las fuentes, varias de ellas fuera de servicio o con grifos que presentan dificultades para su utilización. Una situación que obliga a los usuarios a desplazarse hasta otras zonas del recinto para llenar cubos y regaderas, o incluso a llevar el agua desde casa para poder limpiar las lápidas.

Mar Rial, vecina de Cabeza de Vaca, en el camposanto ourensano. | C. R.

Es el caso de Mar Rial, vecina de Cabeza de Vaca, que denuncia lo que considera un "abandono total" del cementerio y lamenta la falta de mantenimiento de sus instalaciones. "O ano pasado había grifo, este ano xa nin hai grifo", explica, después de comprobar que una de las fuentes continúa deteriorada. En ella, incluso, alguien ha colocado un palo y unas piedras para sujetar una parte de la estructura y evitar que pueda caerse.

La vecina también señala los problemas de funcionamiento de otro de los grifos, cuyo mecanismo requiere demasiada fuerza para accionarlo. "Se vén unha persoa soa, hai que facer moita forza", relata. Según explica, el año pasado todavía podía utilizar otra fuente cercana para recoger agua y limpiar las tumbas, pero este año ya no dispone de ese servicio.

Mar Rial utilizando una de las fuentes del cementerio de San Francisco. | C. R.

La única alternativa que ha encontrado es desplazarse hasta otra fuente situada al fondo de uno de los pasillos, identificada con el escudo de Ourense, que sí funciona correctamente. Una solución que, sin embargo, no evita las molestias para quienes tienen que recorrer el recinto con cubos y regaderas.

"A partir de agora traio auga na bolsa", comenta Rial, que asegura que ha optado por llevar agua desde casa para no encontrarse de nuevo con los problemas de las fuentes. La afectada considera que bastaría con instalar grifos más cómodos y garantizar unas condiciones adecuadas para los usuarios.

Un problema que viene de atrás

Las quejas por el estado del cementerio de San Francisco no se limitan a las fuentes. Los visitantes también han señalado en otras ocasiones las deficiencias en el mantenimiento de las calles interiores y la falta de actuaciones homogéneas en el conjunto del recinto.

El pasado año ya se habían producido reclamaciones por el estado de los pavimentos, después de que se colocasen adoquines únicamente en algunas calles, mientras otras continuaban sin recibir la misma intervención. Además, cuando llueve, el arrastre de tierra genera problemas en determinados puntos del camposanto, dificultando el tránsito de quienes acuden a visitar las sepulturas.

Estas circunstancias vuelven a poner sobre la mesa las demandas de los usuarios, que reclaman una mayor atención y un mantenimiento continuado de las instalaciones, más allá de las fechas señaladas del calendario.

Las flores de Rial por el Día de Todos los Santos en el cementerio de San Francisco. | C. R.

"Acordámonos dos mortos hoxe solo, pero o resto do ano non", lamenta Mar Rial, que considera especialmente triste la situación de abandono de un cementerio "tan bonito". La vecina solicita que se revisen las fuentes y se mejoren los servicios básicos para que las familias puedan acudir durante todo el año a cuidar y visitar las tumbas de sus seres queridos sin encontrarse con estas dificultades.