Ver lo invisible con la fluorescencia para ahorrar complicaciones en las operaciones de tiroides

Formación y conocimiento en el CHUO. El Hospital de la ciudad acogió ayer una jornada sobre Cirugía Endocrina Cervical, una cita formativa que reunió a unos 70 especialistas y médicos internos residentes de Cirugía General y del Aparato Digestivo de toda Galicia con un objetivo claro: actualizar conocimientos sobre las nuevas técnicas en operaciones de tiroides.

Particularmente, toda la actividad estuvo girando alrededor de Fluobem, un avance tecnológico que supone un paso adelante en las operaciones de tiroides y que ya llevan implementada en Hospital desde hace unos meses. Ayer, se organizaron actividades para poder expandir el conocimiento a médicos de fuera del complejo hospitalario ourensano.

Clave para evitar complicaciones

El jefe de la sección de Cirugía Endocrina Cervical del CHUO, Pedro Trillo, subrayó que Ourense es pionera en Galicia en la implantación de esta tecnología. “Es una máquina que utiliza la fosforescencia del propio cuerpo humano para detectar las glándulas que regulan el calcio y así no dañarlas durante una operación de tiroides. Y, si se lesionan, permite comprobar si están afectadas”. La correcta identificación y preservación de las paratiroides resulta clave para evitar complicaciones en el postoperatorio.

Durante la mañana, los asistentes pudieron seguir una intervención quirúrgica en directo, con retransmisión de imagen y sonido desde el interior del quirófano, lo que permitió la interacción en tiempo real entre el equipo quirúrgico y los asistentes. Esta fórmula facilitó el análisis detallado de cada paso técnico y la resolución de dudas sobre el terreno.

Por la tarde, el programa continuó con una conferencia titulada “Preservación de las glándulas paratiroides: cirugía tiroidea con fluorescencia. Lecciones aprendidas 2016-2025”, impartida por el reconocido especialista en cirugía cervical Pablo Moreno, del Hospital de Bellvitge de Barcelona, referente en el uso del sistema Fluobeam.

Según destacó Trillo, el uso del Fluobeam no solo reduce secuelas en los pacientes sometidos a cirugía tiroidea, sino que también disminuye costes asociados a posibles complicaciones. “Organizamos estas jornadas para que otros cirujanos de Galicia puedan formarse de la mano de un superespecialista en la materia”, añadió.

Esta iniciativa consolida al hospital ourensano como centro de referencia autonómico en cirugía endocrina cervical y refuerza su apuesta por la innovación tecnológica aplicada a la práctica clínica diaria. De esta manera, el conocimiento adquirido por el hospital ourensano se comparte con otros profesionales gallegos para capacitarlos en una mejor atención para todos los pacientes.