Vetado en una cadena de supermercados de Ourense por robar un solomillo a las bravas

Aitor M.P. tendrá que replantearse sus rutinas y buscar, por imperativo legal, una nueva cadena de supermercados para llenar la nevera. El Juzgado Penal número 1 de Ourense dictó este viernes una sentencia que va más allá de las penas habituales: tras ser condenado a seis meses de prisión y al pago de un mes de multa (a razón de tres euros diarios), la resolución incluye la prohibición expresa de acceder a cualquier establecimiento de la firma Mercadona dentro del término municipal de Ourense durante tres años.

La historia que derivó en esta orden de alejamiento comercial se remonta a la tarde del 19 de abril de 2023. Faltaban veinte minutos para las cinco de la tarde cuando el acusado cruzó las puertas del supermercado ubicado en la céntrica avenida de Santiago de Ourense. Su objetivo no era hacer una compra rutinaria. Con paso decidido, se dirigió a la zona de charcutería y carnes, seleccionó un solomillo y, movido por el ánimo de obtener un beneficio ilícito, lo introdujo sigilosamente en la parte delantera de su pantalón. Su intención era clara: cruzar la línea de cajas como un cliente más y llevarse el producto sin abonar su importe.

Sin embargo, el plan de Aitor hizo aguas a escasos metros de la puerta del establecimiento, ya que la atenta mirada de un vigilante de seguridad frustró la huida. El trabajador interceptó al asaltante y, con firmeza, le exigió que devolviera la mercancía ocultada. Lejos de asumir su error y colaborar, el acusado adoptó una actitud beligerante y se negó en rotundo a entregar el botín.

Fue en ese instante cuando la tensión verbal escaló hacia la violencia física. Ambos se enzarzaron en un forcejeo en pleno acceso al local que culminó cuando Aitor, en un intento desesperado por zafarse, propinó un violento puñetazo en el pómulo derecho al empleado de seguridad. A consecuencia del impacto, el vigilante sufrió una contusión facial y un traumatismo en el hombro derecho que requirieron asistencia médica y cinco días para su completa curación.

Durante la refriega, la gravedad hizo su trabajo y el solomillo acabó cayendo del pantalón del agresor, siendo recuperado intacto por los responsables del supermercado antes de que el asaltante lograra darse a la fuga.

Aunque en su escrito de acusación inicial la Fiscalía solicitaba una condena de dos años de prisión por un delito de robo con violencia en grado de tentativa, además de una indemnización de 235 euros para el trabajador agredido, el abogado de la defensa logró suavizar el impacto. Al no haberse consumado el robo definitivo del producto, las partes alcanzaron una sentencia de conformidad.