Veterinarios de Ourense tranquilizan ante el caso de una paloma con gripe aviar, pero "si se puede evitar el contacto, que se evite"

El aumento de la preocupación social por la gripe aviar ha vuelto a situar a las aves en el foco de la vigilancia sanitaria. Aunque las palomas no son el principal transmisor de este virus, esta semana se detectaba un caso de paloma doméstica infectada por el virus de gripe aviar. Saltaban las alarmas. Pero lo cierto es que los expertos insisten en que no hay motivo de preocupación. Eso sí, recuerdan la importancia de extremar las medidas de prevención y evitar el contacto directo con estas aves, especialmente en entornos urbanos, por otro lado, como siempre se ha aconsejado.

Así lo señala Juan José Gómez, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Ourense, quien subraya la necesidad de mantener una “vigilancia constante y actuar siempre con prudencia". “Las palomas son aves libres y pueden contagiarse al estar en contacto con aves migratorias, por eso es importante observar cualquier comportamiento anómalo y evitar el contacto directo siempre que sea posible”, explica.

Si una ave parece enferma o aparece muerta

En caso de detectar un ave que pudiera estar enferma, Gómez recuerda que existen centros de recuperación de fauna a los que se debe avisar para que se la lleven y examinen. Estos centros, gestionados por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de la Xunta de Galicia, cuentan con personal especializado que actúa con equipos de protección individual (EPI) y se encarga de trasladar al animal a un lugar seguro para examinar la situación.

El veterinario aprovecha para haer un llamamiento especial a las familias para que extremen las precauciones en parques y espacios públicos. “Si se puede evitar el contacto con las palomas, que se evite" afirma Juan José Gómez, puesto que los niños juegan en los parques y especialmente deben tener epecial cuidado con ellas. Sin embargo, el riesgo aclara que es mayor en explotaciones avícolas si hubiera contacto humano con aves infectadas, aunque en estos casos existen protocolos de seguridad muy estrictos y el uso habitual de EPI.

Las palomas están presentes en prácticamente todas las ciudades y se adaptan con facilidad a edificios, cornisas y plazas. Su proliferación, junto con la acumulación de excrementos, plumas y nidos, puede suponer un riesgo sanitario, especialmente para personas con el sistema inmunitario debilitado.

¿Cómo se transmiten las enfermedades?

La principal vía de transmisión no suele ser el contacto directo con el ave, sino la inhalación de polvo contaminado procedente de heces secas, plumas o nidos, así como el contacto indirecto con superficies o alimentos contaminados.

Entre las enfermedades asociadas a las palomas se encuentran la psitacosis o clamidiosis aviar, la criptococosis, la histoplasmosis, la salmonelosis y la alveolitis alérgica, patologías que pueden provocar desde síntomas gripales y problemas respiratorios hasta infecciones graves en personas vulnerables.

Medidas de prevención

Las autoridades sanitarias recomiendan:

Evitar el contacto directo con palomas y sus excrementos

No alimentar a las aves en espacios públicos

Usar guantes y mascarilla en limpiezas extensas

Humedecer las superficies antes de limpiar para evitar la dispersión de polvo

Recurrir a servicios profesionales en casos de acumulación masiva

Aunque el riesgo para la población general es bajo, los veterinarios insisten en que la prevención y la vigilancia son claves para proteger la salud pública, especialmente en un contexto de mayor atención a las enfermedades zoonóticas como la gripe aviar.