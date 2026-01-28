La comarca, en alerta ante el primer caso de gripe aviar

La provincia de Ourense ha registrado su primer caso de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP). Se trata de una paloma doméstica encontrada en el concello de Baltar, en la comarca de A Limia, trasladada al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Consellería de O Rodicio.

La comarca de A Limia contenía a los cinco concellos de la provincia declarados Zonas de Especial Vigilancia (ZEV) frente a la gripe aviar: Porqueira, Rairiz de Veiga, Vilar de Santos, Sandiás y Xinzo. Estos cinco concellos estaban sujetos a restricciones, obligando al confinamiento de las aves de corral para evitar el contacto con las silvestres, así como el refuerzo de las medidas de bioseguridad. Estas restricciones se ampliaron a todos los concellos el pasado 13 de noviembre por una moción del Ministerio de Alimentación, Pesca y Agricultura, para evitar el contacto entre aves domésticas y silvestres. Medidas que, a día de hoy, continúan vigentes.

Estas normas son las que suscitan mayores dudas entre los vecinos; muchos se preguntaban recientemente: “Cando se levantan as restricións das pitas?”, afirmó Marcos Nogueiras, alcalde de Vilar de Santos. “A min persoalmente si que me preocupa”, apuntó Nogueiras. Por su parte, Felipe Traveso, alcalde de Sandiás, puso el foco en las Areeiras, un punto clave en la migración de aves y que “é imposible de controlar totalmente”. Estos cinco concellos están además dentro de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA).

Sin lugar a dudas, la preocupación no ha calado entre los vecinos, que ante la reciente noticia -que muchos todavía desconocían- afirmaban que: “Estamos tranquilos, pero hai que ser precavidos e non andar forzando a soltar as galiñas”. “Cando están pechadas poñen menos, xa se viu estes meses”, afirmó un vecino de Sandiás. Por su parte, los regidores continúan pidiendo precaución y extremar las medidas de seguridad. Si bien este es el primer caso en la comarca, cabe la posibilidad que no sea el único por la cantidad de aves silvestres en ella, que además se encuentran en especial cercanía con las domésticas. “Se aínda non hai casos nas casas, será porque a xente o toma en serio”, apuntó otro vecino de Xinzo.

Gallinas confinadas en la comarca. | B.L.

Galicia suma su cuarto foco en 2026, aunque de momento ninguno ha sido en aves de corral. Desde la Consellería de Medio Rural, insisten en extremar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas, especialmente las destinadas a evitar el contacto con aves silvestres. Además, piden comunicación inmediata de cualquier sospecha a los Servicios Veterinarios Oficiales. En el caso de aves silvestres, esta comunicación puede realizarse a través del teléfono 012.