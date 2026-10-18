Galería | Un mundo invisible bajo las vías de la estación Empalme de Ourense

El túnel de la estación Empalme de Ourense se ha convertido en refugio nocturno para varias personas sin hogar que viven entre la humedad, la oscuridad y la acumulación de basura. Bajo la estación intermodal, la falta de recursos y las duras condiciones del pasadizo marcan el día a día de quienes no tienen otro lugar donde dormir.

Bajo la estación intermodal de Ourense, varias personas sin hogar sobreviven cada noche entre la humedad, la oscuridad y la basura. El túnel de Empalme, de poco más de 200 metros, se ha convertido en refugio para quienes no tienen otro lugar donde dormir.

Cartones, mantas y pertenencias amontonadas dibujan un escenario marcado por la precariedad, las adicciones y el abandono. Mientras los trenes de alta velocidad conectan Ourense con el resto del país, bajo tierra hay quienes sobreviven al frío y buscan cómo afrontar un día más.