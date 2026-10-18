Cartones y muebles tirados a los pocos metros de entrar al túnel.
Cartones y muebles tirados a los pocos metros de entrar al túnel. | Lucía Otero

Galería | Un mundo invisible bajo las vías de la estación Empalme de Ourense

TÚNEL Y REFUGIO

El túnel de la estación Empalme de Ourense se ha convertido en refugio nocturno para varias personas sin hogar que viven entre la humedad, la oscuridad y la acumulación de basura. Bajo la estación intermodal, la falta de recursos y las duras condiciones del pasadizo marcan el día a día de quienes no tienen otro lugar donde dormir.

Bajo la estación intermodal de Ourense, varias personas sin hogar sobreviven cada noche entre la humedad, la oscuridad y la basura. El túnel de Empalme, de poco más de 200 metros, se ha convertido en refugio para quienes no tienen otro lugar donde dormir.

Cartones, mantas y pertenencias amontonadas dibujan un escenario marcado por la precariedad, las adicciones y el abandono. Mientras los trenes de alta velocidad conectan Ourense con el resto del país, bajo tierra hay quienes sobreviven al frío y buscan cómo afrontar un día más.

Galería | La vida bajo tierra en el túnel de la estación Empalme de Ourense
1/13 En los primeros escalones algunos aprovechan para dormir cubiertos de mantas. | Lucía Otero
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2/13 La puerta de entrada al túnel de Empalme, unos escalones llenos de grafiti. | Lucía Otero
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3/13 La luz del día alumbra las escaleras del túnel de Empalme. | Lucía Otero
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4/13 Cartones y muebles tirados a los pocos metros de entrar al túnel. | Lucía Otero
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5/13 Quienes se refugian en el túnel de Empalme usan los diques para colgar o dejar olvidadas su prendas. | Lucía Otero
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6/13 Restos de comida o adicciones se ven en el túnel de Empalme. | Lucía Otero
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7/13 La comida que consiguen los que se refugian a veces acaba tirada en el túnel. | Lucía Otero
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8/13 Latas de conversas tiradas por todo el túnel. | Lucía Otero
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9/13 Los peluches, recuerdos de la infancia o su familiares, acompañan a quienes se refugian en el túnel de Empalme. | Lucía Otero
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10/13 Hay que no tiene otra que hacer su necesidades dentro del túnel de Empalme. | Lucía Otero
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11/13 La vida bajo tierra en el túnel de la estación Empalme de Ourense | Lucía Otero
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12/13 Basura y sol al final del túnel de Empalme. | Lucía Otero
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13/13 Dos personas conversan cerca del túnel del empalme. | Lucía Otero

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