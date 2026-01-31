Vídeo | La despedida entre lágrimas de María José en el CHUO, jubilada tras cuatro décadas "liderando dende a calma"
SANTA MARÍA NAI
El Hospital Universitario de Ourense despide a María José Portabales tras casi 40 años de dedicación a la enfermería, destacando su profesionalidad, liderazgo y calidad humana.
El Hospital Universitario de Ourense (CHUO) despidió este viernes en una jornada llena de emoción a María José Portabales, enfermera que llega a su jubilación tras casi cuatro décadas dedicadas a la atención sanitaria.
Portabales desarrolló toda su trayectoria profesional en el Hospital Santa María Nai, iniciándose en el área quirúrgica y, más tarde, en la unidad de hospitalización de traumatología. Con el tiempo, asumió la responsabilidad de supervisora de enfermería de traumatología, cargo que mantuvo hasta su último día en el CHUO, caracterizándose por su "profesionalidade, rigor e gran calidade humana".
Según el propio hospital, “colegas de hoxe e de tantos anos uníronse para formar un pasillo de despedida cheo de cariño, aplausos e gratitude”. El emotivo momento se vio reforzado por la presencia de varios pacientes hospitalizados que también quisieron sumarse a la homenaje. Así fue el momento.
El CHUO destacó que María José Portabales deja una huella por su "liderazgo sereno" y le desea “unha nova etapa chea de saúde, descanso e alegría”.
