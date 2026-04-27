Vídeo | El emotivo adiós del servicio de Urgencias del CHUO a Antonio y Belén, "moito máis ca médicos"

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) comunicó la jubilación de dos profesionales del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Ourense, en un acto celebrado el pasado viernes en el propio centro.

La despedida se materializó en un pasillo de aplausos organizado por sus compañeros, en reconocimiento a las trayectorias de Antonio González Ferro y Belén Nistal Hernández, que ponen fin a décadas de ejercicio en la sanidad pública.

Dos profesionales "moito máis ca médicos"

Antonio González Ferro, natural de Ourense, ha desarrollado una carrera de 41 años. Tras licenciarse en la Universidade de Santiago de Compostela, inició su actividad en atención primaria y posteriormente trabajó en el Hospital de Valdeorras. En 2007 se incorporó al servicio de urgencias del hospital ourensano, donde ha continuado hasta su jubilación.

Belén Nistal Hernández, nacida en Ferrol y criada en Xixón, ha estado vinculada al sistema sanitario de Ourense desde 1989. A lo largo de 35 años, ejerció en el Hospital Santa María Nai y, tras la reorganización de servicios, pasó a formar parte del equipo de urgencias del complejo hospitalario.

Ambos han desarrollado buena parte de su labor en el ámbito de urgencias, un entorno marcado por la atención continuada y la necesidad de responder a situaciones críticas. El comunicado destaca también el componente humano de su trayectoria, señalando que fueron “moito máis ca médicos: foron calma no caos, man tendida, palabra xusta no momento preciso”.