Vídeo | Marila se despide tras 42 años como profesora en Ourense: “Sodes a parte máis importante da miña vida”

El CAIP Cardenal Cisneros de Ourense rindió este viernes homenaje a María Isabel Suárez, conocida cariñosamente como Marila, tras una trayectoria de 42 años dedicada a la enseñanza en el mismo centro. Una despedida cargada de emoción para una docente que deja una profunda huella tanto en el ámbito académico como en la vida cultural de su comunidad.

Además de su labor en las aulas, Marila ha sido una figura destacada dentro de la Sociedad Filatélica Miño, desde donde acercó a numerosas generaciones de alumnos al mundo del coleccionismo y transmitió una pasión que fue mucho más allá de los contenidos escolares.

Durante el acto, el colegio le entregó una emotiva carpeta como recuerdo, un gesto que resumió el reconocimiento hacia una profesora cuya vocación y entusiasmo han marcado a estudiantes y compañeros durante décadas. Un homenaje a una trayectoria que, como recordó el propio centro, demuestra que la ilusión por enseñar permanece siempre viva.

El momento más emotivo llegó al final del discurso de Marila, cuando se dirigió a sus últimos alumnos. Con la voz emocionada, reconoció que ellos ocupan un lugar especial en su vida por ser la última generación a la que acompañará oficialmente como profesora. “Sodes a parte máis importante da miña vida”, expresó ante sus estudiantes, recordando a todas las generaciones que han pasado por sus aulas y asegurando que espera que este no sea un adiós definitivo, sino solo el final de una etapa.

Con este homenaje, el CAIP Cardenal Cisneros despide a una docente que deja tras de sí 42 años de recuerdos, enseñanzas y una marca imborrable en todos aquellos que compartieron aula con ella.