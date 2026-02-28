Vídeo | Final feliz para Silva, la gata que fue robada en su casa de Ourense: "Arrancáronnola do muro"

Lo que comenzó como una tarde tranquila de sol en A Lonia terminó en un severo mal trago para una familia de Ourense. David, residente en la zona, relata cómo su gata Silva desapareció repentinamente el pasado martes. Lo que inicialmente pensaron que podía ser un descuido del animal, hermana de Toxo, se tornó en algo inesperado tras revisar las cámaras de seguridad de su vivienda: "Literalmente a saca do muro de casa", revive David aún con la impresión en el cuerpo

En las imágenes se observa cómo una mujer se aproxima al muro de la propiedad donde Silva descansaba al sol y, sin mediar duda, la agarra con fuerza. El vídeo es especialmente impactante porque se ve cómo la mujer levanta las manos, coge a la gata, llegando a doblarle una pata en el forcejeo, y se la lleva.

Las redes sociales, clave en el rescate

La movilización ciudadana en redes sociales fue clave para localizar al animal. Gracias a la difusión del vídeo, varios vecinos identificaron a la susodicha como una mujer que vive en una tienda de campaña bajo el puente ferroviario, próximo al Conservatorio.

Así, el jueves por la mañana, la pareja de David se desplazó hasta el lugar para confrontar a la mujer. Aunque inicialmente esta negó tener a la gata, acabó admitiendo que había un animal en su tienda, aunque insistía en que era suyo. Ante la negativa, fue necesaria la intervención de la Policía Nacional y de la protectora de animales local.

"Pasáronlle o chip e, efectivamente, era a nosa gata"

A pesar de la resistencia de la mujer, la ciencia no dejó lugar a dudas. "Pasáronlle o chip e, efectivamente, era a nosa gata", confirma David. Los registros veterinarios ratificaron que Silva tenía el chip implantado desde el 30 de septiembre, desmontando la versión de la mujer, quien llegó a acusar a la familia de haberle robado el gato a ella meses atrás para ponerle el dispositivo.

Regreso a casa

Silva ya descansa en su hogar, aunque el reencuentro no estuvo exento de dificultades. Además de un rasguño en el ojo, la gata tuvo que lidiar con el rechazo (temporal) de su hermano, Toxo. "Dixéronnos que cando veñen doutro sitio con outro cheiro, que pasa moito", comenta David.

Silva, en su casa de A Lonia

Para las dos hijas de la familia, de 10 y 12 años, han sido días de mucha angustia, especialmente al ver la agresividad con la que Silva fue retirada de su entorno. Aunque la familia siente cierta tristeza por la confusión mental o la posible pérdida previa de la mujer implicada, el alivio de tener a Silva de vuelta supera cualquier otro sentimiento.

"Para nós acabou ben. O importante era que a gatiña volvera para casa", concluye David, poniendo fin a una historia que, gracias a la colaboración vecinal, ha tenido un final feliz.