Vídeo | Un incendio en O Couto moviliza a los bomberos de Ourense y la Policía
SILLÓN ELÉCTRICO
El origen del incendio en la confluencia entre la calle Ervedelo y Greco fue un sillón eléctrico
Un incendio ocurrido en la tarde de este miércoles en la confluencia entre la calle Ervedelo y Greco obligó a movilizar a los servicios de emergencia. La alerta llegó minutos después de las 20,30 horas y hasta el lugar acudieron los bomberos de Ourense, la Policía Nacional y la Policía Local. Según las primeras informaciones, el origen del fuego fue un sillón eléctrico.
La intervención, que obligó a cortar la zona, apenas duró media hora y sobre las 21,10 los bomberos se retiraron del lugar.
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