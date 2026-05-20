Vídeo | Un incendio en O Couto moviliza a los bomberos de Ourense y la Policía

SILLÓN ELÉCTRICO

El origen del incendio en la confluencia entre la calle Ervedelo y Greco fue un sillón eléctrico

La Región
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Publicado: 20 may 2026 - 21:31 Actualizado: 20 may 2026 - 21:33
Intervención de los bomberos esta tarde en O Couto.
Intervención de los bomberos esta tarde en O Couto. | MIGUEL ÁNGEL

Un incendio ocurrido en la tarde de este miércoles en la confluencia entre la calle Ervedelo y Greco obligó a movilizar a los servicios de emergencia. La alerta llegó minutos después de las 20,30 horas y hasta el lugar acudieron los bomberos de Ourense, la Policía Nacional y la Policía Local. Según las primeras informaciones, el origen del fuego fue un sillón eléctrico.

La intervención, que obligó a cortar la zona, apenas duró media hora y sobre las 21,10 los bomberos se retiraron del lugar.

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